24 вересня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Шукав долі в чужім полі» кореспондента Бориса Сачалка. У циклі сюжетів йтиметься про українців, які виїжджають за межі України з метою працевлаштування. Чому вони обирають для роботи інші країни і чи дійсно там так добре, як багатьом із нас здається, телеглядачі дізнаються у найближчих чотирьох серіях спецпроекту.

«У багатьох з нас є друзі або родичі, які виїхали з України. Принаймні у мене таких друзів багато. Мабуть, кожен із нас задумувався над можливістю виїхати. І я не брехатиму: я не виняток. Серіал «Шукав долі в чужім полі» – це спроба осмислити одразу кілька речей: чому їдуть і чи насправді так добре за кордоном. І що робити нам, українцям, для яких Україна – рідний дім», – відзначає Борис Сачалко.

Щороку з України виїздить 1 мільйон українців. Більшість із них – на заробітки. Вік половини трудових мігрантів – до 30 років. У зв’язку з цим вже зараз з’являються проблеми на українському ринку праці, а в майбутньому і зовсім нікому буде працювати. У фокусі спецпроекту – Польща і те, що ця країна пропонує українським заробітчанам.

Цьогоріч поляки вже на рівні держави, а не приватних рекрутингових агенцій, відкрили у Львові Центр працевлаштування у Гданську і пустили лоукост. Там пропонують вигідні умови праці, спрощену систему трудової легалізації, карту поляка, карту побиту. І українці цим користуються. 2017 року Польща надала українцям аж 900 тисяч робочих віз.

«Тенденція останніх років показала: виїжджають молоді, з гарною освітою. Ми зосередились на Польщі, бо критична частина заробітчан їде туди. Ми пройшли із заробітчанами весь шлях – від дому до місця роботи, щоби зрозуміти всі нюанси заробітчанського працевлаштування. Особисто я був шокований тим, наскільки поляки потребують українців. Майже кожен тамтешній експерт казав, що польська економіка не зробила б такого прориву за останні кілька років без українців. І поляки не зупиняться, вони збираються спрощувати легалізацію іноземців. За українців вже найближчим часом боротиметься Німеччина, бо там бачать неймовірний досвід сусідніх поляків. Україні потрібно чимось відповідати, бо скоро у нас буде нікому працювати. Чим відповідати – про це в заключній серії спецпроекту», – повідомляє автор циклу сюжетів.

Video: Працевлаштування за кордоном: «Вікна-новини» з’ясують, чому українці шукають роботу в інших країнах У програмі Вікна-новини на СТБ стартує спецпроект Шукав долі в чужім полі кореспондента Бориса Сачалка про працевлаштування за кордоном