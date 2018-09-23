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Телеканал СТБ / У 4 випуску «Один за всіх»-12 рятуватиме сестер від насилля

У 4 випуску «Один за всіх»-12 рятуватиме сестер від насилля

Телеканал СТБ

Проект «Один за всіх»-12 у 4 випуску рятуватиме сестер від вітчима, який ґвалтує їх протягом тривалого часу. Ведучий Михайло Присяжнюк разом з експертами встановлюватиме, що відбувалося у підвальному приміщенні понад сім років. «Один за всіх» рятуватиме жертв насилля та намагатиметься встановити правосуддя над винним.

Четвертий випуск «Один за всіх»-12 розповість моторошну історію трьох сестер, які вже багато років поспіль є жертвами вітчима. Життя дівчат нагадує фільм жахів, проте ніхто не приходить їм на порятунок. Старша сестра з’явиться у студії «Один за всіх», аби нарешті поставити крапку у стражданні дівчат. Психологічний стан жертв жахливий, адже вони вже декілька разів замислювалися над самогубством.

один за всіх

Мати з’явиться у студії, аби пояснити, чому не рятує своїх дітей від ґвалтівника. Чи дійсно жінка ігнорувала вмовляння дівчат звернутися до правоохоронних органів? Та чи знала вона, що відбувається позаочі з її дітьми, – з’ясовуватимуть експерти.

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Також у студію «Один за всіх»-12 прийде сам вітчим. Йому доведеться пройти тест на детекторі брехні та відповісти на питання: чи дійсно він примушував неповнолітніх падчерок вступати з ним у статеві стосунки.

один за всіх

Ведучий Михайло Присяжнюк та експерти робитимуть усе можливе, аби встановити правду та  врятувати дітей від наруги та знущань. Дивіться вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

Video: У 4 випуску «Один за всіх»-12 рятуватиме сестер від насилля

Один за всіх-12 в 4 випуску розкаже шокируючу історію про трьох сестер. У студии Один за всіх 12 з’ясується , що протягом семи років їх ґвалтує вітчим.

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