Дмитро Шуров: біографія, особисте життя та всi новини про артиста

Дмитро Шуров – передовий музикант країни, якого критики називають «флагманом української інтелектуальної поп-музики». Це один iз найбільш прогресивних артистів, який створює музику не лише для свого проекту PIANOБОЙ, а й для кіно та серіалів («Таємничий острів», «Помаранчеве кохання»,«Слуга Народа», «Готель Галіція» та інших). Усі найцікавіші факти про суддю «Х-фактор»-9 – читайте у нашому матеріалі.

Повне ім’я: Шуров Дмитро Ігорович

Дата народження: 31 жовтня 1981 року

Місце народження: Вінниця, Українська РСР

Діяльність: виконавець пісень гурту PIANOБОЙ, піаніст, музикант, композитор

Сімейний стан: одружений

Найкращі роботи: «Кохання», «Родимки», «Ведьма», «Родина», «На Вершині», «Полуничне Небо».

Детальна інформація

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Дитинство та юність. Дмитро народився у Вінниці 31 жовтня 1981 року. Дитинство артиста пройшло в атмосфері, наскрізь просякнутій творчістю, оскільки його матір писала музику, а батько був поетом і художником. Багато часу Дмитро провів за кордоном: здобував освіту у Франції, а потім вирушив до Америки, де грав в оркестрі джазової музики. Таким чином, юнак досконало опанував французьку та англійську мови. Але пізніше він повертається в Україну, де вступає до Київського лінгвістичного інституту. За словами Шурова, робота над першою платівкою гурту PIANOБОЙ, по суті, розпочалася ще у дитинстві, коли Дмитро разом зі своєю сестрою Олею вигадував епатажні пісні на слова англійських поетів-абсурдистів.

Творчість і кар’єра. У 2000 році Дмитро Шуров приєднався до гурту «Океан Ельзи». Він виступав на концертах трьох турів у межах України та країн СНД, брав участь у розробці студійних альбомів. У 2004 році музикант пішов із легендарної групи. Через декілька років Святослав Вакарчук зізнався, що це його дуже засмутило, адже він вважає Дмитра одним із найкращих музикантів в Україні. Сам Шуров пояснював свій вихід із гурту певною внутрішньою свободою, яка підштовхувала його до створення єдиного творчого колективу.

Після того, як музикант вийшов зі складу «Океану Ельзи», він почав виступати в колективі Esthetic Education. Пізніше розпочалася співпраця із Земфірою, у процесі якої вийшов її п’ятий альбом під назвою «Спасибо».Шуров став його співпродюсером.

У 2010 році Дмитро створив гурт PIANOБОЙ і випустив перший альбом «Простые вещи».

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У 2017 році Дмитро Шуров став членом оновленого складу журі шоу «Х-фактор»-8.

Музикант зізнався, що не вважає «Х-фактор» вокальним шоу, оскільки тут дещо інше завдання.«Сильний вокал – не вирішальна для артиста риса. Чи викликає він мороз по шкірі та бажання знову та знову слухати – ось що важливо для мене як для судді», – сказав Шуров.

Особисте життя. Дмитро Шуров одружений та виховує сина Лева, який народився у 2003 році. Ольга Шурова – не лише дружина, а особистий асистент музиканта, адже вона є піар-директором гурту PIANOБОЙ.

в такой день, как сегодня, невольно вспоминаются недавний дождливый Берлин, прохладные Карпаты и море в Одессе, конечно #життяпрекрасне #навершині #берлин #карпати #одесса A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Aug 16, 2017 at 11:16am PDT

В одному з інтерв’ю Ольга Шурова назвала себе доктором Ватсоном або Санчо Пансой – оскільки своєю місією вважає створення навколо музиканта атмосфери, у якій він зможе творити.



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