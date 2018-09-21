Завтра українці святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці – 21 вересня. Це свято присвячене народженню матері Ісуса Христа – Марії, в родині праведників Іоакима і Анни. Ясновидиця і учасниця 18 сезону «Битви екстрасенсів» Фекла розповіла, що необхідно робити в цей день.



21 вересня православні християни здавна зверталися до Пресвятої Богородиці. Вони просили благословення і захисту, а також дякували і шанували Діву Марію. Різдво Пресвятої Богородиці входить в список найважливіших православних свят в році, відповідно, цей день оповитий багатьма традиціями і заборонами.

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Різдво Пресвятої Богородиці: що можна робити 21 вересня



Як розповіла ясновидиця Фекла, саме в цей день бажано багато молитися і проводити обряди:

Молитви про позбавлення від безпліддя і від духовної пустоти будуть особливо дієвими, як і обряди на зачаття.

Не зайвим буде попросити у Матері Божої сімейного щастя – ці прохання також будуть почуті.

Фекла зазначає, що для благополуччя в оселі прийнято вранці йти в храм і ставити свічки до ікони Пресвятої Богородиці : «На низ свічки одягається листочок, на якому пишуться прохання до Марії Богородиці. Потім дивимося: з якого боку папірець обгорить – те прохання і буде виконано. А якщо згорить весь лист – всі прохання були почуті».

Для примноження краси екстрасенс радить умиватися перед світанком водою з джерела або річки.

За словами Фекли, добре в цей день спалити старе взуття і одяг у багатті . Такий обряд проводиться для позбавлення від порчі і негативів.

Дітей слід обов’язково викупати з молитвою до Пресвятої Богородиці – для очищення і захисту.

Ясновидиця при цьому зазначає, що якщо в цей день руки забрудняться в чомусь чорному – слід чекати хорошої пропозиції або кар’єрного росту.

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити 21 вересня



Як і в більшості православних свят, на Різдво Пресвятої Богородиці можна робити далеко не все:

Краще відмовитися від прибирання і будь-якої важкої фізичної праці.

Не варто вживати м’ясо і алкогольні напої.

Не викидайте залишки їжі , а віддайте їх нужденним. Якщо на столі залишилися хлібні крихти – не змітайте їх, а віддайте домашнім тваринам.

Також в цей день не можна сваритися і бажати зла . Вважається, що всі погані помисли на Різдво Пресвятої Богородиці повернуться в життя того, хто бажав утричі.