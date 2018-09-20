Сьогодні ведучий «Х-фактор»-9 Андрій Бєдняков і його дружина Анастасія Коротка відзначають триріччя донечки. Більш детально читайте в матеріалі.

Більше на тему: Ведучий «Х-фактор»-9 Андрій Бєдняков привітав дружину з річницею весілля

Донечці ведучого Ксенії сьогодні виповнилося три роки. Андрій Бедняков поділився радісною новиною з підписниками в мережі Instagram:

«1096 днів гордості! З днем народження, Ксенія Андріївна!»

Чоловік також пожартував, що у його дружини добре виходять не тільки макарони, а й діти.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) 20 Сен 2018 в 5:56 PDT

Більше на тему: Телеканал СТБ знімає для переможця шоу «Х-фактор» Михайла Панчишина перший кліп

Нагадаємо, Андрій Бедняков і Настя Коротка, познайомилися ще під час ігор в КВН. До весілля закохані зустрічалися шість років. Пропозицію руки і серця ведучий «Х-фактор»-9 Андрій зробив Насті в Нью-Йорку. Весілля відбулося 1 вересня 2014 року, а в 2015 році подружжя оголосило про радісну подію — на світ з’явилася їхня дочка Ксенія.

Уже в цю суботу ви зможете побачити Андрія Беднякова в ролі ведучого 9 сезону «Х-фактор». Не пропустіть 22 вересня новий випуск «Х-фактор» -9 о 19:00 на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ