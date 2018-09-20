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Телеканал СТБ / Ведучий шоу «Х-фактор»-9 Андрій Бєдняков привітав донечку з днем народження

Ведучий шоу «Х-фактор»-9 Андрій Бєдняков привітав донечку з днем народження

Телеканал СТБ

Сьогодні ведучий «Х-фактор»-9 Андрій Бєдняков і його дружина Анастасія Коротка відзначають триріччя донечки. Більш детально читайте в матеріалі.

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Андрей Бедняков

Донечці ведучого Ксенії сьогодні виповнилося три роки. Андрій Бедняков поділився радісною новиною з підписниками в мережі Instagram:

«1096 днів гордості! З днем народження, Ксенія Андріївна!»

Чоловік також пожартував, що у його дружини добре виходять не тільки макарони, а й діти.


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Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov)

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Нагадаємо, Андрій Бедняков і Настя Коротка, познайомилися ще під час ігор в КВН. До весілля закохані зустрічалися шість років. Пропозицію руки і серця ведучий «Х-фактор»-9 Андрій зробив Насті в Нью-Йорку. Весілля відбулося 1 вересня 2014 року, а в 2015 році подружжя оголосило про радісну подію — на світ з’явилася їхня дочка Ксенія.

Уже в цю суботу ви зможете побачити Андрія Беднякова в ролі ведучого 9 сезону «Х-фактор». Не пропустіть 22 вересня новий випуск «Х-фактор» -9 о 19:00 на телеканалі СТБ.

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