Настя Каменських підготувала для шанувальників особливий сюрприз — презентацію нового кліпу. Читайте докладніше.

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Сьогодні суддя шоу «Х-фактор»-9 Настя Каменських оголосила дату релізу відеокліпу на новий хіт! Презентація ролика «Peligroso» відбудеться 20 вересня о 20:10 на офіційному YouTube-каналі NK і головному музичному телеканалі країни М1.

«Peligroso» в перекладі з іспанської означає «небезпечний». Що ж такого нам підготувала зірка?

Настя Каменських — українська співачка, телеведуча, суддя самого грандіозного вокального шоу країни «Х-фактор». Співачка вже більше 10 років є улюбленицею публіки, володаркою величезної кількості нагород, а також еталоном краси і успіху.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 20 Сен 2018 в 12:13 PDT

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Уже в цю суботу, 22 вересня, ви побачите улюбленицю мільйонів в продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг у Львові здивує вас неймовірною імпровізацією суддів на сцені проекту. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

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