Стартували зйомки серіаліті «7 Я Рози» про сім’ю Рози Аль-Намрі

Ведуча пост-шоу «Холостяк» Роза Аль-Намрі стане головною героїнею у шоу про свою родину. У серіаліті Нового каналу «7 Я Рози» беруть участь майже всі рідні зірки. Детальніше про новий проект за участю телеведучої Рози Аль-Намрі читайте в нашому матеріалі.

На Новому каналі стартували зйомки реаліті-шоу про родину Рози Аль-Намрі, яке називається «7 Я Рози». Про це Роза написала на своїй сторінці в соціальній мережі:

«Грандіозна новина, яку ми готові розповісти! Тепер моє життя належить вам!».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) 20 Сен 2018 в 3:22 PDT

Крім того, Роза подякувала своїм рідним за участь у серіаліті «7 Я Рози». Оскільки для її рідних досвід роботи перед камерами є чимось новим, телеведуча зізналася, що переживала. Однак усі справляються чудово, і вона задоволена результатами роботи:

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«Величезне спасибі моїм рідним за те, що вони, будучи непублічним людьми, погодилися стати частиною грандіозного телепроекту. Тепер життя нашої родини належить телеглядачам. І це такий кайф! Головний в нашому будинку батько, і тільки він приймає всі важливі рішення. Життя цього проекту цілком залежало від нього. І я щаслива, що тато підтримав ідею. Дуже хвилювалася під час зйомки, де брала участь майже вся родина. Але все пройшло чудово! Батьки поводилися так, ніби працюють на ТБ все життя. Мама потім мені сказала: «Не розумію, чому ти скаржишся, що втомлюєшся від роботи на зйомках. Це ж так легко!».

Зйомки «7 Я Рози» проходять у Києві в будинку родини Аль-Намрі, столичних парках, кафе і ресторанах.

Прем’єра серіаліті в ефірі Нового каналу запланована на весну 2019 року.

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