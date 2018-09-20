Четвертий тиждень проекту «Зважені та щасливі»-8 розпочнеться для мешканців табору з приголомшливого сюрпризу. Батьки та діти отримають повідомлення від своїх кумирів! Олег Винник, Вєрка Сердючка, гурти THEHARDKISS, «НеАнгели», «Оторвальд», «Антитіла», «ТІК», «СКАЙ» та інші запропонують найважчим людям країни зустрітися особисто. Але втілитися у життя зможе лише одна мрія.

У четвертому випуску «Зважені та щасливі»-8 найважчим людям країни доведеться перевтілитись у талановитих танцівників. Але й це ще не все. Аби вибороти зустріч із кумиром, командам доведеться зійтись у танцювальних батлах по двоє. Виносити вирок у двобоях буде найепатажніша зірка українського шоу-бізнесу – Дмитро Коляденко.

Крім того, зустріч лише одна, а в родині у кожного свої вподобання. Тож на першому випробуванні батькам та дітям доведеться піти один проти одного, аби з’ясувати, за втілення чиєї мрії команда танцюватиме у дуелі.

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І найцікавіше. Учасники згадають 90-ті роки, а саме, як у ті часи перемотували касети! Батькам та дітям доведеться бігти один проти одного в середині шпуль. Хто більше намотає плівки – той і здійснить свою мрію.

Тож хто візьме гору – дорослі чи молодь? Чи вдасться батькам та дітям порозумітися, коли доведеться між собою вирішувати, хто піде на побачення із зіркою? Чи, зрештою, вдасться найважчим людям країни освоїти хоча б одне танцювальне па? Кого вподобає епатажний Дмитро Коляденко? Та хто зрештою втілить жадану мрію – познайомитися з улюбленим кумиром?

Відповіді вже цього четверга о 20.00! Станьте свідками захопливої танцювальної феєрії!

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Video: Четвертий випуск «Зважені та щасливі»-8 буде танцювальним для учасників Зважені та щасливі 8 випуск 4 буде танцювальним. Учасникам Зважені та щасливі 2018 у четвертому випуску доведеться навчитися танцювати

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