Попередній випуск «МастерШеф»-2018 показав шпигунські здібності учасників. Кулінари уже подружилися і з півслова розуміють один одного. Але чи правильно учасники почули свого капітана? Дізнаємося у 8 випуску «МастерШеф»-8.

У 8 випуску ми дізнаємося, як кулінари-аматори впораються з другим конкурсом першого дня. Чи змогли капітани правильно використати шифр і донести секретний рецепт до «своїх», щоб команда-супротивник не вгадала жоден інгредієнт?

Далі учасники намагатимуться об’єднатися з природою. Як кулінари творитимуть в полях? Чи зможуть знайти спільну мову в нових умовах?

Учасникам доведеться добувати інгредієнти в городі, риючись у землі, бігати за «курячим філе» двором, а чоловіки рубатимуть дрова!

І, звичайно, комусь доведеться назавжди попрощатися із кухнею «МастерШеф».

Все це побачимо вже сьогодні у 8 випуску «МастерШеф»-2018.

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