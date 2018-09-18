Місячний календар може допомогти кожному, якщо знати, як правильно його трактувати. Вдалі та несприятливі дні, періоди для старту чогось нового, для завершення непотрібних справ — до всього цього можна бути готовим, якщо знати заздалегідь. Екстрасенси СТБ підготували календар, який допоможе вам правильно вибрати дні для важливих подій у вашому житті.

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Отже, на початку осені молодий Місяць буде 9 вересня. Це саме той час, коли Місяць ще не з’явився, в цей період можна сміливо робити кардинальні кроки в плані життєвих змін. Наприклад, змінити роботу, спланувати переїзд або розірвати стосунки з людьми, які, крім негативу у вашому житті, нічого не приносять.

Період зростаючого Місяця припадає на 10–24 вересня. У цей період потрібно планувати справи, в яких ви чекаєте зростання і розвитку. Наприклад, якщо обстригти волосся, воно швидше відросте, стане міцнішим і сильним. Якщо ви хочете зібрати і відкласти ту чи іншу суму грошей або покласти свої фінанси в банк під відсоток, це також краще робити на зростаючий Місяць, як і укладання угод і важливих договорів.

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За місячним календарем 2018 повний місяць буде 25 вересня. Екстрасенси стверджують, що в повний Місяць активізується підсвідомість. Через те, що Місяць перебуває під 180-градусним кутом відносно Сонця, вони розташовуються відносно один одного з протилежних сторін. У цей період саме жінки часто відчувають протистояння між душею і тілом, особливо якщо ваша діяльність пов’язана з творчістю.

Період спадаючого Місяця припадає на 1–8 вересня і 26–30 вересня. По-перше, в цей час енергія Місяця спрямована на позбавлення від всього і зменшення: взаємодіючи з енергетикою людини, місячна енергія здатна нести з її життя все те, що вона сама вважає непотрібним. По-друге, екстрасенси стверджують, що в цей час головне не починати нову справу, адже вона може закінчиться крахом.

Сприятливі дні: 1, 5, 10, 12, 19, 29 вересня.

Несприятливі дні: 4, 7, 14, 24, 28 вересня.

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