17 вересня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Клімат-контроль» кореспондента Яни Брензей. У циклі сюжетів йтиметься про те, як врятувати людство від кліматичної катастрофи та яким чином кожен із нас може вплинути на обсяги викидів парникових газів в атмосферу. Телеглядачі стануть свідками унікального експерименту, в якому візьме участь звичайна українська сім’я.

«Ми взялися за тему глобальної зміни клімату, бо, попри страхітливі наслідки цього процесу, вона залишається на периферії уваги українців. І це підтверджують соціологічні дослідження: уявіть собі, лише 16% опитаних в Україні вважають зміну клімату проблемою. І це у той час, коли про неї на міжнародному рівні говорять всі – вчені, політики, навіть голлівудські зірки!» – розповідає автор спецпроекту Яна Брензей.

Яна Брензей зазначає, що про зміну клімату знято десятки документальних фільмів, котрі показують, які жахливі зміни відбуваються в нашому світі та відбуватимуться в майбутньому через підвищення глобальної температури.

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«Ми вирішили не повторюватися і подивитися на цю тему під іншим кутом. А саме – показати, як кожен із нас може долучитися до боротьби із тими апокаліптичними процесами, що наближаються. Разом зі звичайною українською родиною ми провели унікальний експеримент, за результатами якого дізналися, наскільки зміна наших побутових звичок може скоротити обсяги викидів парникових газів – головних винуватців зміни клімату», – зазначає Яна Брензей.

Сім’ї було запропоновано змінити кілька побутових звичок. Протягом тижня подружжя виконувало завдання, спрямовані на збереження енергоресурсів, палива та зменшення кількості відходів. Члени родини замінили звичайні лампочки енергоефективними, почали вимикати електроприлади з розеток, коли не користуються ними, і економніше використовувати гарячу воду.

Главі сім’ї було запропоновано спробувати їздити за кермом з меншим використанням палива, а також на один день відмовитися від автомобіля на користь громадського транспорту. Його дружина була відповідальна за сміття – вона спробувала відмовитися від одноразового поліетилену і пластику, ходила в магазин зі своїми торбинками, почала сортувати відходи. Таким чином, команда з’ясувала, наскільки родині вдалося зменшити обсяги викидів парникових газів порівняно зі звичайним тижнем. Як повідомляє Яна Брензей, отримані цифри – дивують. А якщо помножити їх на 17 мільйонів українських домогосподарств, то результат буде просто вражаючим.

Дивіться спецпроект «Клімат-контроль» з 17 по 21 вересня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.