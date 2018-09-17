Місячний календар садівника-городника на вересень 2018 допоможе вам визначити найсприятливіші дні для удобрення ґрунту та збору врожаю. Кожен, хто займається городом, знає, як важливо у вересні викопати картоплю, зібрати томати, солодкий і гострий перець, капусту різних сортів і, звичайно ж, пряну зелень. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні у вересні 2018 будуть найкращими для збору врожаю. Дізнайтеся про це в матеріалі!
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Згідно з місячним календарем садівника-городника на вересень 2018 року, початок осені ідеально підходить для санітарної обрізки плодових дерев. Потрібно вирізати всі сухі та хворі гілки, а зрізи замазати садовим варом.
Вересень 2018 року – це найсприятливіший місяць для посадки смородини, аґрусу, малини, оскільки у цих рослин навесні настає ранній період вегетації. Крім цього, у вересні потрібно обрізати чагарники, особливо ті, що вже скинули своє листя. Відрізані гілки бажано зібрати і спалити.
У вересні також садять полуницю, тоді рослина встигне вкоренитися до сильних заморозків і закласти квіткові бруньки на наступний рік.
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Докладний місячний календар садівника-городника на вересень 2018 року
Знаючи найвдаліші дні для роботи в городі на вересень 2018, ви будете підготовленими, і врожай вас порадує.
Сприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:
- Посадка: 1, 3, 10–11, 17–19, 27–28
- Збір врожаю для тривалого зберігання: 3, 6, 7, 26, 29, 30
- Збір врожаю для якнайшвидшого споживання: 15, 16, 17, 18
- Підготовка грядок до зими: 18, 19
- Внесення добрив: 6, 7, 8, 23, 24
- Боротьба зі шкідниками: 4, 5, 27–30
- Консервування, квашення, соління: 16, 26–27, 29
- Виготовлення соків, вин, компотів, варення: 2, 5, 7, 14–15
- Збір і сушка зелені: 3, 11, 27
- Сушка та заморозка ягід і плодів: 7, 14–15
- Обрізка дерев і чагарників: 1, 6–7, 15–16, 26–28
- Збір, переробка та сушка грибів: 3, 7, 26
- Підживлення дерев і чагарників: 15–16, 23–24, 26
- Обробка від шкідників плодових дерев і чагарників: 3, 8, 15–16, 26
- Заготівля дров, рубка дерев: 2–3, 26, 29–20
Несприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:
- Посадка: 2, 6–7, 9, 20–21, 22–25
- Робота з рослинами: 3, 9, 20, 21, 25
- Обрізка дерев: 2, 9, 25
- Удобрення: 2, 9, 25
- Боротьба зі шкідниками: 2, 9, 20–21, 25
- Рубка дров: 4–6
- Полив: 2–3, 9, 28
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Також екстрасенси радять у вересні збирати урожай винограду і готувати його до зими. Для цього його потрібно зняти з опор і обрізати. А вже після холодів у винограду потрібно обрізати всю зелену частину і недозрілі пагони.
- Збір врожаю винограду на зберігання: 3, 6–7, 26, 29–30 вересня.
- Найкращі дні для обрізки винограду: 1, 6–7, 15–16, 26–28 вересня.
Екстрасенси радять дотримуватися місячного календаря на вересень 2018, і тоді ваш город завжди буде плідний і багатий на врожай.
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