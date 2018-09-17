Місячний календар садівника-городника на вересень 2018 допоможе вам визначити найсприятливіші дні для удобрення ґрунту та збору врожаю. Кожен, хто займається городом, знає, як важливо у вересні викопати картоплю, зібрати томати, солодкий і гострий перець, капусту різних сортів і, звичайно ж, пряну зелень. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні у вересні 2018 будуть найкращими для збору врожаю. Дізнайтеся про це в матеріалі!

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Згідно з місячним календарем садівника-городника на вересень 2018 року, початок осені ідеально підходить для санітарної обрізки плодових дерев. Потрібно вирізати всі сухі та хворі гілки, а зрізи замазати садовим варом.

Вересень 2018 року – це найсприятливіший місяць для посадки смородини, аґрусу, малини, оскільки у цих рослин навесні настає ранній період вегетації. Крім цього, у вересні потрібно обрізати чагарники, особливо ті, що вже скинули своє листя. Відрізані гілки бажано зібрати і спалити.

У вересні також садять полуницю, тоді рослина встигне вкоренитися до сильних заморозків і закласти квіткові бруньки на наступний рік.

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Докладний місячний календар садівника-городника на вересень 2018 року

Знаючи найвдаліші дні для роботи в городі на вересень 2018, ви будете підготовленими, і врожай вас порадує.

Сприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:

Посадка: 1, 3, 10 – 11, 17 – 19, 27 – 28

Збір врожаю для тривалого зберігання: 3, 6, 7, 26, 29, 30

Збір врожаю для якнайшвидшого споживання: 15, 16, 17, 18

Підготовка грядок до зими: 18, 19

Внесення добрив: 6, 7, 8, 23, 24

Боротьба зі шкідниками: 4, 5, 27 – 30

Консервування, квашення, соління: 16, 26 – 27, 29

Виготовлення соків, вин, компотів, варення: 2, 5, 7, 14 – 15

Збір і сушка зелені: 3, 11, 27

Сушка та заморозка ягід і плодів: 7, 14 – 15

Обрізка дерев і чагарників: 1, 6 – 7, 15 – 16, 26 – 28

Збір, переробка та сушка грибів: 3, 7, 26

Підживлення дерев і чагарників: 15 – 16, 23 – 24, 26

Обробка від шкідників плодових дерев і чагарників: 3, 8, 15 – 16, 26

Заготівля дров, рубка дерев: 2 – 3, 26, 29 – 20

Несприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:

Посадка: 2, 6 – 7, 9, 20 – 21, 22 – 25

Робота з рослинами: 3, 9, 20, 21, 25

Обрізка дерев: 2, 9, 25

Удобрення: 2, 9, 25

Боротьба зі шкідниками: 2, 9, 20 – 21, 25

Рубка дров: 4 – 6

Полив: 2 – 3, 9, 28

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Також екстрасенси радять у вересні збирати урожай винограду і готувати його до зими. Для цього його потрібно зняти з опор і обрізати. А вже після холодів у винограду потрібно обрізати всю зелену частину і недозрілі пагони.

Збір врожаю винограду на зберігання: 3, 6 – 7, 26, 29 – 30 вересня.

Найкращі дні для обрізки винограду: 1, 6 – 7, 15 – 16, 26 – 28 вересня.

Екстрасенси радять дотримуватися місячного календаря на вересень 2018, і тоді ваш город завжди буде плідний і багатий на врожай.

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