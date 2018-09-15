У випуску 3 «Х-фактор» 9 сезон ми побачимо відбіркові кастинги в Маріуполі. Учасники змусять суддів пережити всю гаму відчуттів — від шоку до нестримного сміху. Що ще цікавого ви побачите у випуску 3 «Х-фактор»-2018, читайте далі.

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У третьому випуску після трьох літрів компоту спробує свої сили молодий гурт, який написав майбутній хіт. Хлопці впевнені у своєму успіху і готові «порвати зал». Але що ж так розсмішить суддів?

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від третього кастингу в Маріуполі У випуску 3 Х-фактор 9 сезон учасники змусять суддів пережити всю гаму відчуттів — від шоку до нестримного сміху

Так само на кастинг прийде шістнадцятирічний хлопець з історією про своє кохання. Хто з нас пам’ятає, що таке перша серйозна закоханість? Коли все всередині перевертається, думаєш тільки про кохану, коли від хвилювання перехоплює подих… Бракує сил освідчитися в коханні — співай!

Дивитись онлайн «Х-фактор» 2018 випуск 2 сезон 9

Чи зможе хлопець побороти свій страх, дізнаєтеся вже зовсім скоро — 15 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Дивіться відеоанонс випуску 3 «Х-фактор»-9 вже зараз!

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від третього кастингу в Маріуполі У випуску 3 Х-фактор 9 сезон учасники змусять суддів пережити всю гаму відчуттів — від шоку до нестримного сміху

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