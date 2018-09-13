Вже цієї п’ятниці, 14.09.2018, на телеканалі СТБ вийде випуск 3 шоу «Цієї миті рік потому». Герої проекту готові пройти життєві труднощі заради своєї мрії. Цього разу до ведучої Даші Трегубової завітають унікальні учасники, щоб пообіцяти за 365 днів досягти бажаної мети.

Глядачі дізнаються історію відомого психолога Наталії Холоденко. Допомагаючи іншим, вона досі не втілила власної мрії — заспівати оперу. Улюблена пісня тата має особливе значення в житті Наталії. Жінка втратила батька і заради нього готова за рік стати оперною співачкою. Чи вдасться Наталії Холоденко виконати важку пісню в пам’ять про тата?

Юрій — той, хто насправді знає, що таке лихі 90-ті. Зараз він працює монтажником і отримує мінімальну зарплату. Як батько двох дітей, Юрій розуміє, що сім’ю утримувати на такі кошти неможливо. Головна проблема — чоловік не закінчив школу. Тож він мріє за 365 днів отримати атестат. Чи вдасться Юрію завершити освіту й знайти престижну роботу?

До студії завітає Оксана, в якої надзвичайно важке життя. У цілому світі їй немає навіть, до кого прихилитися: мама втопилася, а батька вбили. Відсутність близьких не дозволила жінці відчути всю ніжність людських стосунків. Оксана прийшла пообіцяти, що за рік здійснить заповітну мрія життя — стане матір’ю. Проте дівчині діагностували високий ризик материнської смертності. Чи зможе Оксана зробити вибір між життям і смертю та стати люблячою мамою?

Video: «Цієї миті рік потому»: про що дізнаються глядачі в 3 випуску Цієї миті рік потому 3 випуск виходить в ефір 14.09.2018. Чи вдастся Наталі Холоденко стати оперною співачкою? Дивіться анонс Цієї миті рік тому 1 сезон 3 випуск

Video: «Цієї миті рік потому»: про що дізнаються глядачі в 3 випуску Цієї миті рік потому 3 випуск виходить в ефір 14.09.2018. Чи вдастся Наталі Холоденко стати оперною співачкою? Дивіться анонс Цієї миті рік тому 1 сезон 3 випуск

Video: «Цієї миті рік потому»: про що дізнаються глядачі в 3 випуску Цієї миті рік потому 3 випуск виходить в ефір 14.09.2018. Чи вдастся Наталі Холоденко стати оперною співачкою? Дивіться анонс Цієї миті рік тому 1 сезон 3 випуск

Дізнайтеся, як завершилися відверті історії учасників «Цієї миті рік потому», цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ!