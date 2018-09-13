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Телеканал СТБ / «Здамо будиночок біля моря»: актори серіалу (ДОСЬЄ)

«Здамо будиночок біля моря»: актори серіалу (ДОСЬЄ)

Телеканал СТБ

На телеканалі СТБ лірична комедія «Здамо будиночок біля моря» переносить нас у сонячну Одесу та знайомить із сучасною південною сім’єю. У серіалі про одеситів зіграли не тільки відомі українські актори, а й білоруські. Детальніше про акторів серіалу «Здамо будиночок біля моря» читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн серіал Здамо будиночок біля моря 1 серія від 27.08.2018

Дивитися онлайн серіал Здамо будиночок біля моря 2 серія від 27.08.2018

Олеся Пухова

Олеся Пухова — білоруська актриса театру і кіно, педагог — в ліричній комедії «Здамо будиночок біля моря» зіграла головну героїню Жанну. Жанна — оптимістична одеситка, яка здає свій будиночок в курортний сезон, тим самим заробляючи для всієї родини.

Олеся Пухова закінчила Білоруський університет культури і мистецтв за спеціальністю «Артист естради розмовного жанру». Після навчання актриса грала в Сучасному художньому театрі та Новому драматичному театрі «Дзе-Я?» у Мінську. А в 2005 році Олеся стала актрисою Театру-студії кіноактора. Крім того, Олеся Пухова викладає сценічну мову в Білоруському університеті культури і мистецтв.

У кіно Олеся Пухова знімається з 2003 року, першими її картинами стали «Герой нашого племені» (роль Ганнусі) та «Вокзал».

Також актриса отримала диплом за найкращий акторський дебют на XII Міжнародному кінофестивалі країн співдружності незалежних держав і Балтії «Лiстапад-2005».

Анатолій Зіновенко

Анатолій Зіновенко — відомий український актор театру і кіно — зіграв у серіалі «Здамо будиночок біля моря» чоловіка головної героїні. Леонід — одесит без почуття гумору, відповідальний, правильний і чесний. Таке амплуа і сам жанр картини — нові для Анатолія Зіновенка, адже раніше він грав військових, міліціонерів і навіть Сталіна!
Анатолій Зіновенко закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Дебютував у кіно 2003 року: тоді він зіграв археолога Гришу в серіалі «Весела компанія». І на сьогодні в послужному списку актора вже близько 120 робіт.
Крім того, Анатолій Зіновенко — майстер дубляжу й озвучування фільмів. Наприклад, на телеканалі СТБ він озвучує Хаяла Алекперова.

Дмитро Суржиков

Український актор Дмитро Суржиков виконав роль колишнього чоловіка головної героїні. Боря попросився пожити в будинку Жанни — і таким чином під одним дахом опинилися колишній і нинішній чоловіки.

Дмитро Суржиков закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Потім — грав у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. А з 2015 року служить актором київського Молодого театру.

Крім акторської гри, Дмитро виступає ще й як режисер, сценарист та продюсер. Так, наприклад, 2010 року він зняв короткометражний фільм «Мама».

2015 року Дмитро отримав премію «Київська пектораль» у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» (роль Мервіна в картині «Однорукий»). А  2017-го Дмитро Суржиков став Заслуженим артистом України.

Георгій Петренко

Георгій Петренко — білоруський актор, який зіграв у серіалі «Здамо будиночок біля моря» старшого сина головної героїні Жанни. Його герой Микита — симпатичний і самовпевнений, готовий працювати, тільки якщо можна заробити швидко і багато.

Георгій Петренко у 2015 році закінчив Білоруську державну академію мистецтв, курс Л. А. Монакової. Вперше зіграв у кіно в 2012 році в серіалі «Прокурорська перевірка».  Зараз на рахунку у Микити 15 ролей в таких картинах: «Перше кохання», «Добре ім’я», «Новорічний тато», «Повернення Мухтара-10», «Фамільні цінності», «Останній мент», «Мухтар. Новий слід» та інших.

Микита Балєв

Микита Балєв — український актор — зіграв молодшого сина Марка у фільмі «Здамо будиночок біля моря». Марк — маленький маніпулятор, який спритно міняє маски і використовує у своїх цілях усіх членів сім’ї.

Микита грає в кіно з 2015 року, дебютувавши в картині «Три дороги». Серед інших картин: «Нитки долі», «Співачка», «Черговий лікар», «Покоївка», «Школа», «За законами воєнного часу-2», «Рідна кров».

Віра Кавалєрова

Віра Кавалєрова — радянська та білоруська артистка театру і кіно — в серіалі «Здамо будиночок біля моря» грає маму головної героїні. Владна Сима Марківна приїжджає до дочки під приводом похорону подруги, хоча насправді програла у казино.

Віра Іллівна зіграла понад 100 ролей у Білоруському республіканському театрі юного глядача.
1991 року Віра Іллівна стала заслуженою артисткою Республіки Білорусь. А  2012 року актрису удостоїли медаллю Франциска Скорини.

Зараз Віра Іллівна залишається провідним майстром сцени.

Юлія Гершаник

Дивитися онлайн Здамо будиночок біля моря 7 серія від 03.09.2018

Юлія Гершаник — українська актриса, яка зіграла в картині «Здамо будиночок біля моря» дочку Лізу. Після нещасливого кохання Ліза мріє знайти свого чоловіка і побудувати сім’ю.

Юлія Гершаник у 2008 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Юлія працювала в Миколаївському молодіжному театрі та Миколаївському художньому російському драматичному театрі.

У кіно Юлія грає з 2005 року, знявшись в епізоді серіалу «Леся + Рома». Зараз у послужному списку у Юлії налічується понад 50 робіт.

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