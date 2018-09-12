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Телеканал СТБ / Що чекає на учасників проекту «Зважені та щасливі»-8 у третьому випуску

Що чекає на учасників проекту «Зважені та щасливі»-8 у третьому випуску

Телеканал СТБ

Третій випуск проекту «Зважені та щасливі»-8 присвячений спогадам минулого. Ми побачимо випробування, в яких родини повернуться у дитинство і надінуть підгузки! Батьки та діти підуть різними шляхами і зустрінуться вже на фініші. На «Зважених» чекають нові фізичні та моральні випробування та битва чорних за життя на проекті.

Товстунам необхідно подолати дистанцію у 1,5 кілометра, вздовж якої вони побачать запитання, написані крейдою на асфальті. Вони стосуватимуться дитинства та молодості партнера. Відповіді  будуть поряд — на пазлах, з іншої сторони яких — фрагмент логотипа «Зважені та щасливі». Завдання учасника — вибрати пазл із правильною відповіддю і донести його до фінішу.

Зважені та щасливі

А також Василь Вірастюк підготує сюрприз для своїх підопічних і влаштує їм тренування з олімпійським призером з греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Не пропустіть, як дівчата боротимуться за прихильність нового привабливого тренера. І чи вдасться борцю приборкати норовливу Євгенію Маркову?

Зважені та щасливі

Наприкінці тижня на учасників чекає наймоторошніша битва лузерів за всі сезони шоу «Зважені та щасливі»-8. Адже їм доведеться зіткнутися зі своїми найпотаємнішими страхами. За умовами битви, діти будуть прикуті на дні ями, і кожні три хвилини на них сипатимуться таргани, потім миші. А батьки мають пробитися крізь три стіни щільного павутиння з плівки, щоб визволити своє чадо. Родина, яка першою вибереться з ями, стовідсотково залишиться худнути у таборі, а дві інші – підуть на голосування, де їхню долю вирішить решта учасників.  

Зважені та щасливі

Яка родина першою покине проект «Зважені та щасливі» назавжди? Відповідь — вже цього четверга! Тож вмикайте телевізор о 20:00, аби першими дізнатися, чи судилося вашим фаворитам продовжити змагання у найвагомішому шоу країни.

Video: Що чекає на учасників проекту «Зважені та щасливі»-8 у третьому випуску

Третій випуск проекту Зважені та щасливі-8 присвячений спогадам минулого. Ми побачимо випробування, в яких родини повернуться у дитинство і надінуть підгузки!

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