Двадцятка найкращих визначена, й у кулінарів «МастерШеф»-8 уже сформувалася думка один про одного. У випуску 6 ви побачите перший виїзний конкурс. Як же поведуться учасники «МастерШеф» 2018? Дізнаєтеся уже скоро на телеканалі СТБ.

Перший виїзний конкурс – це завжди цікаво, несподівано й емоційно. Для учасників завжди новина, куди ж вони потраплять і що готуватимуть, а головне – в яких умовах. Як поведуться кулінари-аматори на першому виїзному конкурсі?

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У 6 випуску «МастерШеф»-8 ви вперше побачите і почуєте кулінарні і не кулінарні лайфхаки від учасників шоу. Вони закликатимуть перехожих купити страву за танець, а один учасник заради перемоги презентує ризикований стиль приготування і багато іншого.

Уже завтра хтось першим із двадцятки попрощається зі своєю мрією і назавжди покине 8 сезон «МастерШеф».

Хто це буде, дізнаємося у середу на телеканалі СТБ о 20:00.

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