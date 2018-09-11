PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Місячний календар на вересень 2018 від екстрасенсів СТБ

Місячний календар на вересень 2018 від екстрасенсів СТБ

Телеканал СТБ

Місячний календар може допомогти кожному, якщо знати, як правильно його трактувати. Вдалі та несприятливі дні, періоди для старту чогось нового, для завершення непотрібних справ до всього цього можна бути готовим, якщо знати заздалегідь. Екстрасенси СТБ підготували календар, який допоможе вам правильно вибрати дні для важливих подій у вашому житті.

На тему: Місячний календар стрижок на вересень 2018closeup-hopeful-beautiful-young-woman-pin-up-style-retro-crossing-her-picture-id667652750

На тему: Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків зодіаку

Отже, на початку осені молодий Місяць буде 9 вересня. Це саме той час, коли Місяць ще не з’явився, в цей період можна сміливо робити кардинальні кроки в плані життєвих змін. Наприклад, змінити роботу, спланувати переїзд або розірвати стосунки з людьми, які, крім негативу у вашому житті, нічого не приносять.

Період зростаючого Місяця припадає на 1024 вересня. У цей період потрібно планувати справи, в яких ви чекаєте зростання і розвитку. Наприклад, якщо обстригти волосся, воно швидше відросте, стане міцнішим і сильним. Якщо ви хочете зібрати і відкласти ту чи іншу суму грошей або покласти свої фінанси в банк під відсоток, це також краще робити на зростаючий Місяць, як і укладання угод і важливих договорів.

На тему: Гороскоп на 2018 рік для всіх знаків зодіаку від Каїна Крамера

woman-with-crossed-fingers-and-coin-near-fountain-in-rome-picture-id539120787

За місячним календарем 2018 повний місяць буде 25 вересня. Екстрасенси стверджують, що в повний Місяць активізується підсвідомість. Через те, що Місяць перебуває під 180-градусним кутом відносно Сонця, вони розташовуються відносно один одного з протилежних сторін. У цей період саме жінки часто відчувають протистояння між душею і тілом, особливо якщо ваша діяльність пов’язана з творчістю.

Період спадаючого Місяця припадає на 18 вересня і 2630 вересня. По-перше, в цей час енергія Місяця спрямована на позбавлення від всього і зменшення: взаємодіючи з енергетикою людини, місячна енергія здатна нести з її життя все те, що вона сама вважає непотрібним. По-друге, екстрасенси стверджують, що в цей час головне не починати нову справу, адже вона може закінчиться крахом.

Сприятливі дні: 1, 5, 10, 12, 19, 29 вересня.

Несприятливі дні: 4, 7, 14, 24, 28 вересня.

woman-receiving-a-gift-from-a-website-picture-id611889706

На тему: Не вдається завагітніти: що робити, розповіла Рубіна Цибульська

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати