Отже, ми знаємо імена щасливчиків, які увійшли до 20-ки «МастерШеф»-8. У випуску 5 ви побачите, як проходять перші випробування найкращих кулінарів-аматорів. На що ж готові учасники заради перемоги в «МастерШеф» 2018? Подробиці знайдете в нашому матеріалі.

Зі швидкістю гіперзвукового «Боїнга» команда синіх буде пролітати естафету. Що це за завдання, де спритність так важлива? Все буде вдаватися, поки один із учасників не потрапить у зону турбулентності та у нього не почнуть тремтіти руки. Чи впорається кулінар зі своїм станом і чи не підведе команду в 5 випуску «МастерШеф»?

Більше на тему: Ексклюзивні фото «МастерШеф»-8: як судді здивували кулінарів

Інший учасник 8 сезону «МастерШеф» продемонструє свій метод «приготування» їжі. Розмови з їжею, на його думку, – важливий атрибут високої кухні та просто смачних страв. «Соусе, будь ласка, приготуйся» та інші заговори для готування.

Чим усе це закінчиться для 20-ки кулінарів, дізнаєтеся уже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.