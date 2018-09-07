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Телеканал СТБ / Надія Матвєєва знову на обкладинці журналу

Надія Матвєєва знову на обкладинці журналу

Телеканал СТБ

Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва, в черговий раз з’явилася на обкладинці відомого глянцю. Вона порадувала шанувальників відвертим інтерв’ю для журналу «Телегід». Всі знають про те, що Надія шалено харизматична, прекрасна і знає сотні тисяч порад. Але кожен також хоче дізнатися, чим живе ця прекрасна жінка. Детальніше — в нашому матеріалі.

надія матвєєва все буде добре

Ось так непомітно і наблизився час прем’єри нового сезону «Все буде добре»2018. Навколо програми зараз багато уваги і звичайно ж, до ведучої виникає безліч запитань. Але Надія, з властивою їй легкою посмішкою, відповідає на все, заряджаючи позитивною енергетикою навіть зі сторінок журналу.

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Спеціально для «Телегід», ведуча розповіла про нововведення, які очікують новий сезон. А ще читачі безсумнівно будуть раді дізнатися, як зірка провела свою літню відпустку. Її любов до подорожей просто вражає! До речі, навіть напередодні випусків ведуча встигла побувати в Австрії та Туреччині.

У новому інтерв’ю Надя поділилася інформацією про свій блог. Наприклад, вона відкрила завісу на майбутніх героїв своїх відео. Всі вже знають, що зірка створила youtube-канал, який надасть їй чудову можливість подарувати ще більше корисних порад своїм шанувальникам. Ведуча «Все буде добре» як справжня енциклопедія, а найголовніше, що вона ділитися своїми знаннями з іншими.

Більше на тему: Надія Матвєєва дала інтерв’ю для журналу

На всі досягнення Наді потрібно багато сил і натхнення. Звідки улюблениця українських жінок бере стільки ідей для творчості? Це і багато іншого ви можете дізнатися в свіжому випуску журнала «Телегід»! Шукайте в продажу з 10-го вересня!

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