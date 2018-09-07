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Телеканал СТБ / Даша Трегубова про прем’єру «Цієї миті рік потому»

Даша Трегубова про прем’єру «Цієї миті рік потому»

Телеканал СТБ

31 серпня в ефірі телеканалу СТБ стартував новий проект про неймовірні перевтілення і досягнення заповітних цілей – «Цієї миті рік потому». Ведучою унікального makeover-шоу стала Даша Трегубова. На своїй сторінці в Instagram Даша розповіла, чому з таким нетерпінням чекала прем’єру «Цієї миті рік потому», і назвала її головною за всю свою телевізійну кар’єру. Докладніше – в матеріалі.

Дивитися онлайн Цієї миті рік потому 1 випуск від 31.08.2018

Саме з Дашею Трегубовою герої нового проекту, знятого за британським форматом This Time Next Year, діляться своїми найпотаємнішими цілями в житті. Завдання ведучої – допомогти учаснику розібратися, чому його бажання досі не реалізовано, і взяти з нього обіцянку домогтися заповітного за 365 днів. Свій шлях до підкорення мети герої «Цієї миті рік потому» протягом всього року фіксують на відео.

даша трегубова

Напередодні старту сезону Даша Трегубова опублікувала пост в Instagram з першим промо-роликом шоу.

«Знаєте, а у мене скоро буде, напевно, головна прем’єра в моїй телевізійній кар’єрі!

Наша машина часу, ефект Попелюшки, карколомний WOW-фактор – «Цієї миті рік потому» – з 31 серпня на СТБ!

Про такий формат і героїв мріє кожен ведучий.

Люди з усієї України заходять в студію, озвучують свою головну мету життя і обіцяють на всю країну досягти її за 12 місяців. І… за кілька секунд з’являються на сцені рік потому.

У кожній програмі таких героїв кілька, з вражаючими, зворушливими і божевільними цілями і мріями, з найрізноманітнішими перешкодами на шляху до їх досягнення.

Так, ми живемо цим проектом вже рік. І ось правда – ніколи ще у своєму житті стільки не плакали і не сміялися.

Після цього шоу хочеться жити і вірити в краще, а ще більше – в себе самого», – зізналася ведуча.

Проект «Цієї миті рік потому» виходить з 31 серпня щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ. 

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