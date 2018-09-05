Понеділок – день важкий, але ми розбавимо його приємними новинами, а саме прем’єрою улюбленого телешоу «Все буде добре» 2018. 10 вересня не пропустіть ще більше корисних порад від чарівної Наді Матвєєвої та експертів програми. Детальніше про старт нового сезону «Все буде добре» читайте в нашому матеріалі.

Нарешті ми дочекалися наближення старту нового сезону! «Все буде добре» в оновленому форматі здивує кожного телеглядача. На сайті STB.UA ви зможете стежити за новинами проекту і більш детально читати про все, що було обговорено в програмі. Найцікавіше, що тепер Надія Матвєєва буде займатися розслідуваннями. І на цьому сюрпризи що не закінчуються!

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Всіх дуже цікавило питання про зміну образу телеведучої. Так ось, за словами Надії, творці «Все буде добре» пішли на компроміс:

«Щодо мого образу, я вдячна нашим креативним продюсерам. Адже вони дозволили мені бути в тому, в чому мені комфортно. Так я зможу висловити більш масштабний спектр думок. Бо я не лише добра, турботлива та милосердна, а ще – сучасна жінка, яка може бути чимось незадоволена, боротися за справедливість, займатися викриттями, бути критиком. Тобто, це більш живий образ, і він ближче до мене. Адже навіть за час «Все буде добре» я стільки всього дізналася, що іноді промовчати не можу! Мій зовнішній образ відповідає змінам. Це, до речі, ще одне питання до глядачів – як вони це сприймуть».

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Увага! Відтепер «Все буде добре» виходитиме в ефір о 15:20 з понеділка по четвер.

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