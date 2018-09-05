У проекті «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці вирушать до жінки, яка буквально благає про смерть! Темна сутність викликає нестерпний біль і не дозволяє героїні повноцінно жити. Про що розповість сюжет від 09.09.2018, читайте далі!

Дивитися онлайн: Слідство ведуть екстрасенси 2018 випуск 39 від 02.09.2018



Екстрасенси розгублені, адже жінка перебуває на межі відчаю. Якась демонічна істота вбиває її зсередини, завдаючи нестерпного болю та намагаючись звести з розуму. Жінка боїться, що не зможе перенести цієї біди та вже не здатна стримувати крик — настільки сильно сутність заволоділа тілом героїні.



Вона з острахом запитує в екстрасенсів, чи очікує її смерть, хоча самі ясновидці, схоже, приголомшені не менше. Оскільки демонічна сутність захопила й розум, експерти не впевнені, хто з ними спілкується: героїня чи істота, що вселилася в учасницю?

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Найбільше жінка мріє вигнати з себе цього демона, який кожного дня перетворює її життя на справжнє пекло.

Чи під силу екстрасенсам впоратися з невідомою темною силою? Чи зможуть вони розкрити причини того, що відбувається та допомогти героїні? Дивіться відеоанонс наступного випуску «Слідство ведуть екстрасенси» просто зараз!

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Video: Яким буде новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси» У новому випуску слідство ведуть екстрасенси темна сутність вселилася в жінку. Чи вдасться екстрасенсам вигнати демона, читайте в матеріалі