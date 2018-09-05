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Телеканал СТБ / Яким буде новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси»

Яким буде новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси»

Телеканал СТБ

У проекті «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці вирушать до жінки, яка буквально благає про смерть! Темна сутність викликає нестерпний біль і не дозволяє героїні повноцінно жити. Про що розповість сюжет від 09.09.2018, читайте далі!

Дивитися онлайн: Слідство ведуть екстрасенси 2018 випуск 39 від 02.09.2018

следствие ведут экстрасенсы
Екстрасенси розгублені, адже жінка перебуває на межі відчаю. Якась демонічна істота вбиває її зсередини, завдаючи нестерпного болю та намагаючись звести з розуму. Жінка боїться, що не зможе перенести цієї біди та вже не здатна стримувати крик — настільки сильно сутність заволоділа тілом героїні.

Вона з острахом запитує в екстрасенсів, чи очікує її смерть, хоча самі ясновидці, схоже, приголомшені не менше. Оскільки демонічна сутність захопила й розум, експерти не впевнені, хто з ними спілкується: героїня чи істота, що вселилася в учасницю?

Більше на тему:  Слідство ведуть екстрасенси 6. Випуск 66. Чому в селі Херсонської області вимирає молодь? 

Найбільше жінка мріє вигнати з себе цього демона, який кожного дня перетворює її життя на справжнє пекло.

Чи під силу екстрасенсам впоратися з невідомою темною силою? Чи зможуть вони розкрити причини того, що відбувається та допомогти героїні? Дивіться відеоанонс наступного випуску «Слідство ведуть екстрасенси» просто зараз!

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Video: Яким буде новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси»

У новому випуску слідство ведуть екстрасенси темна сутність вселилася в жінку. Чи вдасться екстрасенсам вигнати демона, читайте в матеріалі

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