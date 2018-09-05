Битва за продукти у 2 випуску «Зважені та щасливі»-8 відбудеться над землею

Вже завтра, 6 вересня, у другому випуску проекту «Зважені та щасливі» 2018 на учасників очікують нові змагання, налагодження сімейних стосунків і, звичайно, зважування. Чи стануть звинувачення і невиправдані сподівання між батьками та дітьми на заваді до перемоги й зменшення ваги? Про це ви дізнаєтесь з нового випуску «Зважені та щасливі»-8 у четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

Перший тиждень у таборі схуднення вже позаду. На першому зважуванні восьмого сезону, Наталя та Валентина Маценко, з результатом у 2 кілограми на двох, вдягнули чорні футболки. Тому на другому тижні їм доведеться добряче попрацювати як на змаганнях, так і в конкурсі, аби не потрапити під жовту лінію та не полишити табір без битви за життя.

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Вже на початку тижня учасники дізнаються, що почнуть самостійно харчуватись. Але за продукти потрібно буде поборотись. Адже всі харчі будуть знаходитись у комірчині, куди пари заходитимуть по черзі. А от хто перший, а хто останній – визначить дитяча гра «крокодил». Батькам та дітям доведеться випробувати свої стосунки та порозумітися без слів. Адже один учасник повинен буде показати певний продукт жестами, а інший – зрозуміти партнера, тримаючи його на висоті шістьох метрів над землею. Хто з пар після випробування забере найбільше продуктів? А хто, зайшовши останнім, буде ласувати тим, що залишили конкуренти? Це ви побачите вже шостого вересня на телеканалі СТБ.

А також друге випробування принесе трьом парам бонус у вигляди -1 кілограма на зважуванні, а от три родини отримають антибонус у +1 кілограм. Покарані будуть ті родини, які не зможуть вже вдруге знайти спільної мови, тепер уже не бачачи один одного. На учасників чекатиме холодна вода, питання про особисте та неабиякі емоційні зриви.

Дивіться 2 випуск «Зважені та щасливі»-8 у четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

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