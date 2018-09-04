Завтра вийде вже четвертий випуск улюбленого кулінарного шоу «МастерШеф» 8 сезон. У новому випуску судді виберуть двадцятку кращих кухарів-аматорів. Хто ж гідний боротися за право стати переможцем «МастерШеф»-8? Дізнаємося завтра о 20.00 на телеканалі СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 8 сезон 3 випуск від 04.09.2018

Любителі готувати зібралися під одним дахом проекту «МастерШеф»-8, щоб довести собі і всій країні – вони можуть стати кращими шефами-аматорами України.

У 4 випуску кандидати на білий фартух будуть випробовувати свою кулінарну логіку. За допомогою різних предметів учасникам потрібно буде розгадати рецепт страви. Кастаньєти, Іспанія, паелья, читання віршів від аматорів, Ван Гог або Сковорода, зрозуміти по нотах, що в страві потрібна квасоля та інші кулінарні ребуси.

Уперше на «МастерШеф» відбудеться битва чорних прихваток. Уже завтра ми дізнаємося імена двадцятки щасливчиків.

Хто ж отримає довгоочікуваний білий фартух? Дізнаємося завтра о 20.00 на «МастерШеф»-8.

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