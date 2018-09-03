Завтра вийде третій випуск знаменитого кулінарного шоу «МастерШеф» 8 сезон. У новому випуску судді обиратимуть кращих кухарів України з 50-ти відібраних на кастингу. Хто гідний йти далі і боротися за право стати переможцем проекту? Дізнаємося завтра о 20.00 на телеканалі СТБ.

У перших двох випусках «МастерШеф» 2018 судді побачили багато яскравих, неординарних та закоханих у кулінарну справу особистостей. Але тільки 50 з них отримали унікальний шанс пройти далі і стати частиною улюбленого кулінарного шоу України.

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3 випуск буде не менш цікавим. У цьому епізоді Ектор Хіменес-Браво за одну секунду приготує котлету по-київськи! Заготівля страви буде заряджена в спеціальну гармату, і після пострілу вона пролетить струмінь з борошна, яєць і панірувальних сухарів, обжарится у полум’ї і прилетить у фритюр. Учасники побачать усе це як одну мить. Для чого ж суддя «МастерШеф»-8 випустив цей «снаряд»?

А хто з претендентів на білий фартух зумів краще за всіх приготувати качку і пройти далі? Дізнаємося уже завтра о 20.00 на «МастерШеф»-8.

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