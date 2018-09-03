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Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на вересень 2018 року від екстрасенсів СТБ

Місячний календар садівника-городника на вересень 2018 року від екстрасенсів СТБ

Телеканал СТБ

Місячний календар садівника-городника на вересень 2018 допоможе вам визначити найсприятливіші дні для удобрення ґрунту та збору врожаю. Кожен, хто займається городом, знає, як важливо у вересні викопати картоплю, зібрати томати, солодкий і гострий перець, капусту різних сортів і, звичайно ж, пряну зелень. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні у вересні 2018 будуть найкращими для збору врожаю. Дізнайтеся про це в матеріалі!

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Місячний календар садовода

Згідно з місячним календарем садівника-городника на вересень 2018 року, початок осені ідеально підходить для санітарної обрізки плодових дерев. Потрібно вирізати всі сухі та хворі гілки, а зрізи замазати садовим варом.

Вересень 2018 року це найсприятливіший місяць для посадки смородини, аґрусу, малини, оскільки у цих рослин навесні настає ранній період вегетації. Крім цього, у вересні потрібно обрізати чагарники, особливо ті, що вже скинули своє листя. Відрізані гілки бажано зібрати і спалити.

У вересні також садять полуницю, тоді рослина встигне вкоренитися до сильних заморозків і закласти квіткові бруньки на наступний рік.

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Місячний календар на вересень 2018

Докладний місячний календар садівника-городника на вересень 2018 року

Знаючи найвдаліші дні для роботи в городі на вересень 2018, ви будете підготовленими, і врожай вас порадує.

Сприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:

  • Посадка: 1, 3, 1011, 1719, 2728
  • Збір врожаю для тривалого зберігання: 3, 6, 7, 26, 29, 30
  • Збір врожаю для якнайшвидшого споживання: 15, 16, 17, 18
  • Підготовка грядок до зими: 18, 19
  • Внесення добрив: 6, 7, 8, 23, 24
  • Боротьба зі шкідниками: 4, 5, 2730
  • Консервування, квашення, соління: 16, 2627, 29
  • Виготовлення соків, вин, компотів, варення: 2, 5, 7, 1415
  • Збір і сушка зелені: 3, 11, 27
  • Сушка та заморозка ягід і плодів: 7, 1415
  • Обрізка дерев і чагарників: 1, 67, 1516, 2628
  • Збір, переробка та сушка грибів: 3, 7, 26
  • Підживлення дерев і чагарників: 1516, 2324, 26
  • Обробка від шкідників плодових дерев і чагарників: 3, 8, 1516, 26
  • Заготівля дров, рубка дерев: 23, 26, 2920

Несприятливі дні для збору врожаю у вересні 2018:

  • Посадка: 2, 67, 9, 2021, 2225
  • Робота з рослинами: 3, 9, 20, 21, 25
  • Обрізка дерев: 2, 9, 25
  • Удобрення: 2, 9, 25
  • Боротьба зі шкідниками: 2, 9, 2021, 25
  • Рубка дров: 46
  • Полив: 23, 9, 28

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місячний календар на вересень 2018

Також екстрасенси радять у вересні збирати урожай винограду і готувати його до зими. Для цього його потрібно зняти з опор і обрізати. А вже після холодів у винограду потрібно обрізати всю зелену частину і недозрілі пагони.

  • Збір врожаю винограду на зберігання: 3, 67, 26, 2930 вересня.
  • Найкращі дні для обрізки винограду: 1, 67, 1516, 2628 вересня.

Екстрасенси радять дотримуватися місячного календаря на вересень 2018, і тоді ваш город завжди буде плідний і багатий на врожай.

місячний календар на вересень 2018

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