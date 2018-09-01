Привітання з 1 вересня у віршах

1 вересня 2018 року для всіх дітей настає чарівний час – починається школа! Традиційно цього дня батьки купують букети, дівчаткам мами заплітають волосся та прикрашають його красивими бантиками, а хлопчикам прасують білі сорочки. Ми пропонуємо вам добірку привітань на 1 вересня 2018 у віршах для вчителів і школярів.
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Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
***
Вчителі ви, наші дорогі,
Такі добрі, такі нам рідні!
Вас зі святом сьогодні вітаємо,
З Днем знань! Вам від всієї душі бажаємо
В душі тепла, а в серці — доброта,
Завжди лише позитиву, краси.
Щоб не було горя ніколи,
Щоб були ви улюбленими завжди!
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки!
***
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
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