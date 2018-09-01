2 вересня в ефірі телеканалу СТБ стартує прем’єра гостросоціального проекту «Один за всіх»-12. У випуску 1 глядачі дізнаються шокуючу історію про хлопчика, якого заморили голодом власні батьки. Чи вдасться ведучому проекту — юристу Михайлу Присяжнюку — розібратись у цій складній ситуації? Дізнаємось уже цієї неділі о 21:00!

Цієї осені телеканал СТБ продовжить розказувати історії людей, про які неможливо мовчати. Новий 12 сезон програми обіцяє ще більше шокуючих подій та гостей студії, яких обговорюватиме вся країна. У житті кожного героя сталось щось жахливе, і новий ведучий проекту – юрист Михайло Присяжнюк – допоможе знайти правду.

Video: «Один за всіх»-12 випуск 1: тато-депутат та горе-матір заморили голодом сина Що чекає на глядачів в Один за всіх 12 сезон? Випуск 1 від 02.09.2018 вийде в ефір вже цієї неділі! Тато-депутат і горе-матір розкажуть чому заморили голодом 4-річного Владіка. А поки дивіться анонс Один за всіх 12 сезон випуск 1

У 1 випуску проекту «Один за всіх» експерти спробують розібратися в складній ситуації родини. Тато-депутат та горе-матір заморили голодом 4-річного сина. За словами сусідів, дитина жила в жахливих умовах, практично в собачій будці.

Що в студії скаже батько замордованої дитини? Чи вдалось врятувати маленького хлопчика від смерті? Уже цієї неділі не пропустіть повний випуск «Один за всіх» о 21:00 на телеканалі СТБ!