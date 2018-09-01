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Телеканал СТБ / День знань: як зірки телеканала СТБ готують дітей до 1 вересня

День знань: як зірки телеканала СТБ готують дітей до 1 вересня

Телеканал СТБ

Сьогодні День знань, який в Україні традиційно відзначається 1 вересня. Незважаючи на те, що школярі тільки в понеділок підуть до навчальних закладів, вітати один одного можна вже зараз! Зірки телеканалу СТБ розповіли, як вони зі своїми дітьми готувалися до 1 вересня.

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В’ячеслав Узелков, наприклад, розповів як вони з Мариною мотивують сина Роберта ходити в школу:

«Ми розповідаємо Роберту, що якщо він не буде ходити в школу, то не буде вміти рахувати. А якщо не буде вміти рахувати, читати, писати, то потім не зможе влаштуватися на роботу. Коли не буде працювати – не буде відомий, як мама і тато. А якщо він хоче бути відомим і чогось добитися – треба спочатку вчитися. Спочатку був садок, потім школа, після цього він піде в інститут, або може бути ще один інститут, як у його батька, у мене ж дві вищі освіти. І тільки після цього може вибрати ким хоче бути. Але спочатку він повинен пройти цей шлях, ми так йому і говоримо».

Юлія Бортник розповіла про нововведення в школі її сина, Матвія, і чи чекає вона 1 вересня, щоб, нарешті, відправити його в школу:

«Матвій в цьому році йде в 4 клас. Навіть не віриться, що він уже закінчує початкову школу. Я з тих мам, які з задоволенням би проводили весь час з дітьми і я не чекаю початку навчального року. Навіть сама, як дитина, з нетерпінням чекаю канікул.

Цього року наша школа вирішила не проводити стандартну лінійку 1 вересня, а замість цього організувати арт-пікнік. Діти з батьками гратимуть в ігри і братимуть участь в естафетах. Ось це я розумію початок навчального року! Нарешті приходить розуміння того, що дітям треба прививати в першу чергу бажання ходити в школу і бажання вчитися».


Михайло Присяжнюк, наприклад, ненавидів ходити в школу. А як до навчання ставиться його син, Ваня, він по-секрету розповів нам:

«Ваня з мамою традиційно за п’ять-шість днів до 1 вересня їде і купує собі зошити, книжки, рюкзаки та все необхідне. Мені важко йому давати якісь настанови, тому що я терпіти не міг школу. Це те, до чого я просто палаю ненавистю. А для Вані це не трагедія і не смерть, треба  значить треба. Я просто йому кажу, щоб він максимально намагався бути дорослішими на навчанні. Хочеться, щоб він менше там базікав, менше конфліктував, щоб розумів, що в школу в першу чергу йдуть за навчанням, а не за розвагами. Щороку він мене чує, але потім баловство беремо вгору».

Але поки у зіркових батьків і їх дітей ще є два безтурботних вихідних, і лише потім почнуться оцінки, домашнє завдання та дзвінки від вчителя про те, що чадо погано поводиться. З Днем знань!

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