Вже завтра, 31 серпня, в ефір вийде 1 випуск мотиваційного шоу «Цієї миті рік потому». Ведуча проекту, Даша Трегубова, зустрінеться з учасниками, щоб допомогти змінити їхнє життя за рік.

Дивитися онлайн Цієї миті рік потому 1 сезон 1 випуск від 31.08.2018

Video: Цієї миті рік потому: прем’єра шоу 31.08.2018 на СТБ (Анонс) В проекті Цієї миті рік потому 1 сезоні 1 выпуску ми побачимо перших учасників і їх обіцянки

Глядачів СТБ чекають шість неймовірних історій, які нікого не залишать байдужим. Даша Трегубова запросить у студію гостей з незвичайними долями і допоможе втілити мрії учасників у реальність.

Video: Цієї миті рік потому: прем’єра шоу 31.08.2018 на СТБ (Анонс) В проекті Цієї миті рік потому 1 сезоні 1 выпуску ми побачимо перших учасників і їх обіцянки

У програмі «Цієї миті рік потому» герої відкриють завісу свого життя і поділяться найпотаємнішим. Як їм вдалося подолати смертельні хвороби? Яким способом самотні люди знайшли своє кохання? Чи змогли вони досягти своєї мети? І які несподівані подробиці стануть відомі в студії проекту?

Дивіться вже завтра о 20:00 1 випуск «Цієї миті рік потому» на телеканалі СТБ!