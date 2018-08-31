1 вересня – важливий день в житті кожного школяра. Форма відпрасована, банти і краватки чекають свого зіркового часу, залишилося лише купити гарний букет для улюбленої вчительки. Але не кожна дитина хоче стояти на лінійці зі звичайними квітами, тому батькам доводиться вигадувати і навіть самим створювати оригінальні букети на 1 вересня. Як це зробити в домашніх умовах і який букет понесе в школу син тренерів «Зважені та щасливі» В’ячеслава і Марини Узелкових – читайте в матеріалі.

Існують букети з льодяників, шоколаду, овочів, серветок, дроту, кульок і, звичайно, живих квітів. Приносять їх в цікавих вазах з кольорових олівців або в оригінальних коробочках. Але все ж є певні нюанси такого новаторського підходу, які потрібно враховувати.

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Основні поради щодо букету на 1 вересня

Букет для першокласника не повинен бути об’ємним і важким. Вашій дитині потрібно буде вистояти 30 хвилин або більше на урочистій лінійці, тримаючи ваш витвір мистецтва в руках. Щодо вибору квітів, то гладіолуси точно брати не варто. Такий букет закриє собою малюка.

Для молодої вчительки краще вибрати невеликі квіти у пастельній гамі.

Для вчителя з великим педагогічним стажем підійде яскравий букет з великими квітами – хризантемами або жоржинами.

Варто врахувати і вік дитини. Маленький букетик підходить першокласникам, в руках же старшокласників він буде виглядати безглуздо.

Щоб букет не бруднив руки, оберніть його в пакування.

Польові квіти прекрасні своїм ароматом, але вони можуть спровокувати алергічну реакцію.

При виборі або самостійному складанні букета зверніть увагу на його міцність. Якщо розсиплеться, буде ніяково.

Хочете, щоб живі квіти довго залишалися свіжими, – придбайте спеціальну флористичну губку (піафлор), потім помістіть всю конструкцію в кошик.

«Солодкий букет» – хіт сезону. Виглядає він незвично, відразу і не здогадаєшся, що всередині заховані солодощі.

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Вам знадобиться:

різнокольорові шматочки тканини, пропонуємо взяти білі та рожеві

дріт або шпажки

ножиці

скотч

фетр або будь-яка інша цупка тканина зеленого кольору

стрічки зеленого кольору, бажано в тон з цупкою тканиною

шоколадні цукерки (краще вибрати овальної або конусоподібної форми)

Тепер наберіться терпіння, можливо, у вас не відразу вийде акуратно загорнути цукерки в тканину, щоб вони були схожі на квітку. Головне – щире бажання зробити гарний і незвичайний подарунок.

Солодкий букет тюльпанів – покроково

Ситець нарізати на квадратики однакового розміру – стільки, скільки квітів у вашому букеті. У кожен з них загорніть цукерку. Шпажку просуньте крізь цукерку і зафіксуйте біля основи скотчем. В результаті повинен вийти бутон тюльпана на довгому стеблі, в квітці якого захована цукерка.

Шпажку оберніть зеленою стрічкою та зафіксуйте зверху і знизу скотчем.

Залишилося додати листочок. Його виріжте з зеленого фетру або будь-якої іншої тканини, яка добре тримає форму і закріпіть на стеблі скотчем.

Аналогічним способом зробіть ще кілька квіток, складіть їх у букет і перев’яжіть красивим бантом або стрічкою. Можна загорнути букет в спеціальну сітку для флористики, прикрасити метеликами, сонечками або намистинками.

А ось, з яким букетом піде на 1 вересня син В’ячеслава та Марини Узелкових Роберт:

«Букети ми завжди купуємо. У нашій країні так заведено. Ми купимо букетик, і Роберт прийде з квітами до вчительки. Вона в нього дійсно прикольна, класна. Роберт любить свою вчительку, – розповідає В’ячеслав. – Тим паче, треба вчити дитину знакам поваги до вчителів, до жінок. Тому ми тільки за. Як я завжди кажу, байдуже, які квіти – дорогі чи дешеві. Головне – увага, яку ти приділяєш жінці. Я люблю дарувати Марині квіти. Купую, які хочу та коли хочу. Не купую, коли це обов’язково – на день народження чи 8 Березня. Купую квіти дружині просто так. Гуляєш, побачив квітку, сподобалась, купив. Тому так, у Роберта будуть квіти, і саме він даруватиме їх своїй вчительці, не батьки».

Бажаємо вам і вашому малюкові приємного знайомства зі світом знань. Нехай навчання буде легким, приємним і захопливим.

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