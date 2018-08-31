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Телеканал СТБ / Як зробити оригінальний букет на 1 вересня

Як зробити оригінальний букет на 1 вересня

Телеканал СТБ

1 вересня – важливий день в житті кожного школяра. Форма відпрасована, банти і краватки чекають свого зіркового часу, залишилося лише купити гарний букет для улюбленої вчительки. Але не кожна дитина хоче стояти на лінійці зі звичайними квітами, тому батькам доводиться вигадувати і навіть самим створювати оригінальні букети на 1 вересня. Як це зробити в домашніх умовах і який букет понесе в школу син тренерів «Зважені та щасливі» В’ячеслава і Марини Узелкових – читайте в матеріалі.
aa7bb133-c5d1-4064-9072-4c97ba9161d4Існують букети з льодяників, шоколаду, овочів, серветок, дроту, кульок і, звичайно, живих квітів. Приносять їх в цікавих вазах з кольорових олівців або в оригінальних коробочках. Але все ж є певні нюанси такого новаторського підходу, які потрібно враховувати.

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Основні поради щодо букету на 1 вересня

  • Букет для першокласника не повинен бути об’ємним і важким. Вашій дитині потрібно буде вистояти 30 хвилин або більше на урочистій лінійці, тримаючи ваш витвір мистецтва в руках. Щодо вибору квітів, то гладіолуси точно брати не варто. Такий букет закриє собою малюка.
  • Для молодої вчительки краще вибрати невеликі квіти у пастельній гамі.
  • Для вчителя з великим педагогічним стажем підійде яскравий букет з великими квітами – хризантемами або жоржинами.
  • Варто врахувати і вік дитини. Маленький букетик підходить першокласникам, в руках же старшокласників він буде виглядати безглуздо.
  • Щоб букет не бруднив руки, оберніть його в пакування.
  • Польові квіти прекрасні своїм ароматом, але вони можуть спровокувати алергічну реакцію.
  • При виборі або самостійному складанні букета зверніть увагу на його міцність. Якщо розсиплеться, буде ніяково.
  • Хочете, щоб живі квіти довго залишалися свіжими, – придбайте спеціальну флористичну губку (піафлор), потім помістіть всю конструкцію в кошик.

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«Солодкий букет» – хіт сезону. Виглядає він незвично, відразу і не здогадаєшся, що всередині заховані солодощі.

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Вам знадобиться:

  • різнокольорові шматочки тканини, пропонуємо взяти білі та рожеві
  • дріт або шпажки
  • ножиці
  • скотч
  • фетр або будь-яка інша цупка тканина зеленого кольору
  • стрічки зеленого кольору, бажано в тон з цупкою тканиною
  • шоколадні цукерки (краще вибрати овальної або конусоподібної форми)

Тепер наберіться терпіння, можливо, у вас не відразу вийде акуратно загорнути цукерки в тканину, щоб вони були схожі на квітку. Головне – щире бажання зробити гарний і незвичайний подарунок.SONY DSC

Солодкий букет тюльпанів – покроково

  • Ситець нарізати на квадратики однакового розміру – стільки, скільки квітів у вашому букеті. У кожен з них загорніть цукерку. Шпажку просуньте крізь цукерку і зафіксуйте біля основи скотчем. В результаті повинен вийти бутон тюльпана на довгому стеблі, в квітці якого захована цукерка.
  • Шпажку оберніть зеленою стрічкою та зафіксуйте зверху і знизу скотчем.
  • Залишилося додати листочок. Його виріжте з зеленого фетру або будь-якої іншої тканини, яка добре тримає форму і закріпіть на стеблі скотчем.
  • Аналогічним способом зробіть ще кілька квіток, складіть їх у букет і перев’яжіть красивим бантом або стрічкою. Можна загорнути букет в спеціальну сітку для флористики, прикрасити метеликами, сонечками або намистинками.

А ось, з яким букетом піде на 1 вересня син В’ячеслава та Марини Узелкових Роберт:

«Букети ми завжди купуємо. У нашій країні так заведено. Ми купимо букетик, і Роберт прийде з квітами до вчительки. Вона в нього дійсно прикольна, класна. Роберт любить свою вчительку, – розповідає В’ячеслав. – Тим паче, треба вчити дитину знакам поваги до вчителів, до жінок. Тому ми тільки за. Як я завжди кажу, байдуже, які квіти –  дорогі чи дешеві. Головне – увага, яку ти приділяєш жінці. Я люблю дарувати Марині квіти. Купую, які хочу та коли хочу. Не купую, коли це обов’язково – на день народження чи 8 Березня. Купую квіти дружині просто так. Гуляєш, побачив квітку, сподобалась, купив. Тому так, у Роберта будуть квіти, і саме він даруватиме їх своїй вчительці, не батьки».

Бажаємо вам і вашому малюкові приємного знайомства зі світом знань. Нехай навчання буде легким, приємним і захопливим.

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