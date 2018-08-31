1 вересня – важливий день в житті кожного школяра. Форма відпрасована, банти і краватки чекають свого зіркового часу, залишилося лише купити гарний букет для улюбленої вчительки. Але не кожна дитина хоче стояти на лінійці зі звичайними квітами, тому батькам доводиться вигадувати і навіть самим створювати оригінальні букети на 1 вересня. Як це зробити в домашніх умовах і який букет понесе в школу син тренерів «Зважені та щасливі» В’ячеслава і Марини Узелкових – читайте в матеріалі.
Існують букети з льодяників, шоколаду, овочів, серветок, дроту, кульок і, звичайно, живих квітів. Приносять їх в цікавих вазах з кольорових олівців або в оригінальних коробочках. Але все ж є певні нюанси такого новаторського підходу, які потрібно враховувати.
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Основні поради щодо букету на 1 вересня
- Букет для першокласника не повинен бути об’ємним і важким. Вашій дитині потрібно буде вистояти 30 хвилин або більше на урочистій лінійці, тримаючи ваш витвір мистецтва в руках. Щодо вибору квітів, то гладіолуси точно брати не варто. Такий букет закриє собою малюка.
- Для молодої вчительки краще вибрати невеликі квіти у пастельній гамі.
- Для вчителя з великим педагогічним стажем підійде яскравий букет з великими квітами – хризантемами або жоржинами.
- Варто врахувати і вік дитини. Маленький букетик підходить першокласникам, в руках же старшокласників він буде виглядати безглуздо.
- Щоб букет не бруднив руки, оберніть його в пакування.
- Польові квіти прекрасні своїм ароматом, але вони можуть спровокувати алергічну реакцію.
- При виборі або самостійному складанні букета зверніть увагу на його міцність. Якщо розсиплеться, буде ніяково.
- Хочете, щоб живі квіти довго залишалися свіжими, – придбайте спеціальну флористичну губку (піафлор), потім помістіть всю конструкцію в кошик.
«Солодкий букет» – хіт сезону. Виглядає він незвично, відразу і не здогадаєшся, що всередині заховані солодощі.
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Вам знадобиться:
- різнокольорові шматочки тканини, пропонуємо взяти білі та рожеві
- дріт або шпажки
- ножиці
- скотч
- фетр або будь-яка інша цупка тканина зеленого кольору
- стрічки зеленого кольору, бажано в тон з цупкою тканиною
- шоколадні цукерки (краще вибрати овальної або конусоподібної форми)
Тепер наберіться терпіння, можливо, у вас не відразу вийде акуратно загорнути цукерки в тканину, щоб вони були схожі на квітку. Головне – щире бажання зробити гарний і незвичайний подарунок.
Солодкий букет тюльпанів – покроково
- Ситець нарізати на квадратики однакового розміру – стільки, скільки квітів у вашому букеті. У кожен з них загорніть цукерку. Шпажку просуньте крізь цукерку і зафіксуйте біля основи скотчем. В результаті повинен вийти бутон тюльпана на довгому стеблі, в квітці якого захована цукерка.
- Шпажку оберніть зеленою стрічкою та зафіксуйте зверху і знизу скотчем.
- Залишилося додати листочок. Його виріжте з зеленого фетру або будь-якої іншої тканини, яка добре тримає форму і закріпіть на стеблі скотчем.
- Аналогічним способом зробіть ще кілька квіток, складіть їх у букет і перев’яжіть красивим бантом або стрічкою. Можна загорнути букет в спеціальну сітку для флористики, прикрасити метеликами, сонечками або намистинками.
А ось, з яким букетом піде на 1 вересня син В’ячеслава та Марини Узелкових Роберт:
«Букети ми завжди купуємо. У нашій країні так заведено. Ми купимо букетик, і Роберт прийде з квітами до вчительки. Вона в нього дійсно прикольна, класна. Роберт любить свою вчительку, – розповідає В’ячеслав. – Тим паче, треба вчити дитину знакам поваги до вчителів, до жінок. Тому ми тільки за. Як я завжди кажу, байдуже, які квіти – дорогі чи дешеві. Головне – увага, яку ти приділяєш жінці. Я люблю дарувати Марині квіти. Купую, які хочу та коли хочу. Не купую, коли це обов’язково – на день народження чи 8 Березня. Купую квіти дружині просто так. Гуляєш, побачив квітку, сподобалась, купив. Тому так, у Роберта будуть квіти, і саме він даруватиме їх своїй вчительці, не батьки».
Бажаємо вам і вашому малюкові приємного знайомства зі світом знань. Нехай навчання буде легким, приємним і захопливим.