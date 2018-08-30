Куди піти на вихідних 1–2 вересня 2018 року?

Не вирішили, куди піти в Києві на вихідних? Редакція сайту stb.ua підготувала для вас дуже корисні та цікаві заходи. Куди піти в Києві 1–2 вересня 2018 – читайте афішу заходів у матеріалі.

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Джаз на даху ЦУМа

2 вересня, 19:00

ЦУМ, вул. Хрещатик, 38

Вартість: від 450 грн

Куди піти в Києві на вихідних, щоб зустріти захід сонця на даху в самому серці міста під улюблені композиції? Провести романтичний вечір у приємній компанії? Почути класичні мелодії в несподіваних легких аранжуваннях? Це все про вечір на найкрасивішому даху міста – оновленого ЦУМа. Ви проведете вечір, повний романтики та улюблених мелодій у виконанні однієї з найкращих джазових вокалісток України Ольги Лукачової та її джаз-бенду.

Гамлет: Камбербетч

1 вересня, 18:00–21:10

Кінотеатр «Київ», вул. Велика Васильківська, 19

Вартість: 190 грн

У культурному центрі «Кінотеатр «Київ» за підтримки Британської Ради в Україні та Арт-об’єднання CoolConnections буде додатковий показ безсмертної трагедії Шекспіра – «Гамлет». В головній ролі – номінант на премію «Оскар» Бенедикт Камбербетч. Фільм-спектакль демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Виставка квітів «Чарівний український міф»

2 вересня, 9:00–21:00

Нове Співоче поле, вул. Лаврська, 33

Вартість: 50 грн – дорослий, 25 грн – дитячий

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 і 2 груп та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

На Співочому полі ожили міфічні істоти стародавньої України. Основною темою всіх квіткових композицій стануть герої давніх українських міфів і легенд. Гостям пропонують не тільки зануритися у світ казки, а й самим спробувати себе у ролі чарівників. На Співочому полі працюватимуть лялькові театри, мотузковий парк розваг, атракціони і ярмарок хендмейду. Крім цього, розроблено унікальний майстер-клас із карвінгу – художнього різьблення на овочах і фруктах.

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Craft Beer Fest

1–2 вересня, 12:00

ВДНГ, Національний комплекс «Експоцентр України», пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: 150 грн

Афіша заходів на вихідні в Києві підказала про грандіозний пивний фестиваль. Любителі пива – тримайтесь! На території комплексу «Експоцентр України» відбудеться масштабний фестиваль крафтового пивоваріння. Вас чекають понад 200 сортів пива від 40 найкращих броварень. Гарний настрій, пивні експерименти, лаунж-зона, діджей-сети і фудкорти для підтримки сил!

Фестиваль Made in Ukraine

1–2 вересня, 10:00–22:00

Контрактова площа

Вартість: безкоштовно

Проект Made in Ukraine – це майданчик з товарами і послугами українського виробництва. Фестиваль буде проходити цілий день в самому серці історичного Києва – на Контрактовій площі. Усе найкраще в День знань зібрали в одному місці: ярмарок, фудкорт, жива музика, лаунж-зони і дитячі розваги. Ви поринете у світ захопливих і корисних ігор. І, звичайно, куди ж без книг і читання?!

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