Як налаштувати дитину на навчання після літніх канікул

Не дивно, що літо — це улюблена пора року для діточок. Три місяці безперервно можна безтурботно грати, гуляти з друзями і зовсім не згадувати про навчання. Однак, в кінці серпня згадати про школу все-таки доведеться. Про те, як правильно допомогти дитині налаштуватися на навчання після тривалого відпочинку, розповіла психолог Ірина Шабаєва.

Як зробити так, щоб дитина легко долучилася до робочого процесу

Перехід до повних навантажень навчального року повинен проходити плавно. Ще вчора дитина гуляла в своє задоволення, грала з друзями і їла морозиво, а сьогодні батьки оголошують, що, «все, літо закінчилося» і «вже школа». Необхідність такої раптової адаптації в робочий режим після безтурботних трьох місяців, не тільки може стати для вашого чада стресом, але і відіб’є бажання повертатися за парту, і вчитися взагалі.

Щоб у дитини не сформувалося негативне сприйняття школи, не акцентуйте увагу на тому, що канікули закінчилися. Дозвольте синові чи доньці протягом першого місяця проводити вільний від занять час так само, як і влітку. Поступово мотивуйте дітей, а не висувайте жорсткі вимоги. Наприклад, якщо дитині складно прокидатися рано вранці, спробуйте заманити її смачним сніданком.

Крім того, важливо, щоб малюк розумів, навіщо він ходить до школи. Не апелюйте абстрактними фразами на кшталт «от, будеш вчитися — на тебе чекає світле майбутнє». Це повинні бути абсолютно прикладні моменти. Наприклад, якщо тато каже, що математика потрібна, нехай тато покаже, в чому саме йому щодня допомагає математика. Все повинно бути чесно. Якщо батьки говорять, що треба вчитися, показуйте, де ви це застосовуєте.

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Як налаштувати дитину на навчання

Батьки часто використовують у вихованні метод «батога і пряника», але при цьому часто роблять помилку в тому, на що саме ставити акцент. Навіть якщо в процентному співвідношенні 12-бальних оцінок у нього набагато менше, ніж тих же вісімок — важливо яскраво реагувати на кращі оцінки.

Найчастіше батьки яскраво реагують на щось погане. Коли дитина приносить оцінки 9-10, вони вважають, що все добре. У такому випадку їх реакція бліда, ніяка. Тому дитина навіть не відчуває, що це справді досягнення і він молодець. Але коли він приносить 6 балів — одержує феєрверк емоцій та купа коментарів.

В ідеалі, батьки повинні хвалити дитину за будь-які хороші оцінки, і менш емоційно реагувати на погані. Людський мозок налаштований запам’ятовувати те, що було сказано з емоціями.

Як налаштувати на навчання першокласника

З огляду на, що першокласник зовсім недавно був дитиною садочка, де стрибав і скакав, його навчальний процес повинен бути пов’язаний із грою. Саме ігрова діяльність йому більш зрозуміла. Зараз багато хто скаржиться, що на перервах першокласники висять на люстрі, стрибають до стелі і бігають, а повинні тихенько ходити під стінкою.

Однак, навіть якщо вашого чада лає вчителька, то радимо послухати, кивнути головою, але не сварити. Першокласникам надто важливо гратися! Під час веселощів, криків і наздоганялок, у них дозріває мозок. Рівень безпеки, звичайно, потрібно дотримуватися, але лаяти його за те, що він бігав на перерві — неправильно.

Також для першокласників дуже важлива похвала. Будь-яка написана ними закарлючка, будь-яке досягнення — має позитивно оцінюватися. Вони повинні розуміти, що це круто. Наприклад, ваш син дізнався щось про природу, або (незважаючи на те, що батьки розповідали це сотню раз) навіщо чистити зуби. Він молодець і крутяшка. Потрібно фіксувати його досягнення. Пройшов день, запитайте, що нового він дізнався. Дитина розповість, а ви оціните. Тоді він буде розуміти, чому ходить до вас, і йому буде хотітися приходити до батьків і щось розповідати, адже вони не тільки слухають, але і реагують.

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Що робити, якщо дитина відверто показує небажання ходити в школу

Якщо дитина не хоче повертатися в школу — це явний сигнал про проблему. Адже школа — це не тільки місце, де навчають. Школа — це ще й друзі, колектив і спілкування.

Коли я бачу дитину, яка категорично не бажає повертатися до школи, то розумію: або у неї зовсім немає друзів, або вона серйозно відстає у навчанні, за що її сварять. В такому випадку, школа асоціюється у неї тільки з негативом, і кожен день вона змушує себе йти туди, де їй погано.

У такому випадку, якщо у батьків немає тісного контакту з дитиною, а вчителька не може пояснити, в чому причина протесту — потрібно звертатися до фахівця.

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Виділимо основні моменти:

Плавний перехід від канікул до навчального процесу

Не акцентувати увагу на тому, що канікули закінчилися

Пояснити дитині, для чого їй вчитися

Хваліть сина або дочку не тільки за відмінні, але і за хороші оцінки

Не сваріть першокласника за ігри на перервах

Хваліть за будь-які досягнення

Якщо дитина категорично не хоче йти в школу, з’ясуйте причину

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