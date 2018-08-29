Літо добігло кінця, українці повертаються з відпусток і готуються до трудових буднів. Вже з 1 вересня чимало людей зануряться в шкільні та студентські клопоти. Скільки вихідних днів буде у вересні 2018 і які свята будемо відзначати, читайте в матеріалі.

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Коли вихідні у вересні 2018

Вересень не балуватиме українців додатковими вихідними — в цьому місяці не буде офіційних свят. Але звичайних вихідних днів у вересні 2018 набагато більше — десять замість восьми. Річ у тім, що вересень 2018 починається і закінчується вихідними, а це 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 вересня. І виходить, що українці працюватимуть всього 20 днів.

І хоча державних святкових вихідних не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.

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Свята у вересні 2018

1 вересня — День знань

2 вересня — День підприємця

8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня — День тестувальника

15 вересня — День фармацевтичного працівника

19 вересня — День HR-менеджера

27 вересня — День туризму

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

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Зірки телеканалу СТБ поділилися своїми планами на вихідні вересня.

Наприклад, Тетяна Висоцька, ведуча програми «Вікна-новини», буде в цьому місяці іменинницею:

«Для мене осінь — особливий період. І не тільки через те, що я народилася у вересні. Цей час наповнюється якимось особливим змістом і спокоєм. Я живу біля Святошинських озер, поруч є великий сосновий парк. Дуже люблю проводити там всі вихідні. З родиною плануємо вибиратися за місто ловити останні промені сонця і тепла».

Ганна Кушнерук, ведуча проекту «За живе!», також поділилася своїми планами:

«Осінь — найбільш творчий та надихаючий час. Кожен осінній день — це свято. Це відкриття лекційного сезону. Я роблю свої чарівні вечори у вітальні. Відкриття театрального сезону! А ще весілля, хрестини, виставки! Я міняю в будинку декор кожен сезон. Осінь — час картатих пледів, плюшевих подушок. Горщики з хризантемами, кошики з яблуками, домашні теплі шкарпетки, обпікаючий глінтвейн. Вдома завжди пахне пряно і щедро. Я святкую осінь! Часто влаштовую собі вихідні по буднях. Уже багато років у вихідні зйомки і лекції».

А ось Даша Трегубова у вересні відпочивати не планує. Зараз ведуча активно готується до прем’єри унікального проекту «Цієї миті рік потому», в якому герої обіцяють домогтися поставленої мети за 365 днів. Перший випуск вийде на екрани вже цієї п’ятниці, 31 серпня.

«У вересні буде багато зйомок, тому поки на вихідні ніяких планів не будую. Готуюся до прем’єри», — коментує Даша.

Бажаємо вам гарних вихідних!

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