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/ Телеканал СТБ Учасниця «Холостяк»-8 Аня прийшла на кастинг «МастерШеф»
Учасниця « Холостяк»-8 Аня Міхненко прийшла підкорювати шоу « МастерШеф»-8! Дівчина вирішила спробувати свої сили в кулінарії. Як і інші учасники кастингу, вона представила авторську страву. Яким був вердикт журі? Читайте подробиці.
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Найкумедніша учасниця «Холостяк»-8 Аня Міхненко прийшла на кастинг восьмого сезону проекту «МастерШеф». У прем’єрному випуску дівчина представила власну страву, назвавши її «кисло-солодким коханням».
Однак член журі проекту Тетяна Литвинова була не згодна з Анею. За словами судді, у дівчини більше вийшов «кисло-жирний поцілунок»:)
Журі сказало Ані «ні». У соцмережах глядачі із сумом зазначили, що з її жартами сезон був би набагато яскравіший.
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Однак засмучуватися з цього приводу зовсім не варто. Хтозна, можливо, скоро ми побачимо Аню учасницею іншого проекту!
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