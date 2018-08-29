Вже завтра, 30 серпня, глядачі телеканалу СТБ побачать перший випуск «Зважені та щасливі»-8. Новий сезон розтопить не лише зайві кілограми учасників, а й холодні серця! Мрії сімей шокують і зворушать навіть жорстких тренерів. Чим саме? Дивіться у прем`єрному випуску!

Пари тонуть у сварках та зайвих кілограмах, надягаючи рятувальний жилет із тістечок та солодощів. Зайва вага створила прірву в стосунках рідних людей і мало не довела одного з учасників до самогубства. «Зважені та щасливі» – останній шанс скинути зайві кілограми та здійснити мрію, заради якої пари прийшли на проект.

Щоб мотивувати учасників, Слава та Марина Узелкови поділяться своєю історією, від якої здригнеться волосся на голові навіть у найсуворішого учасника проекту. Несподіваними історіями поділяться новий тренер Василь Вірастюк та ведуча Мирослава Ульяніна.

Протягом багатьох років батьки та діти накопичували не тільки спільні образи, звинувачення, а й жир у своїх тілах. До речі, вже на першому випробуванні сезону учасники побачать його на власні очі.

Цього сезону тренерам доведеться справлятися з непростим характером підопічних. Марина буде приборкувати норовливого Олега, який зовсім не звик підкорятися жінкам. Слава тренуватиме найважчого учасника за допомогою магії. А найсильніша людина планети – Василь Вірастюк – побореться з капризами Жені з Блакитної команди. Будьте впевнені, апетит учасників зникне вже після першого випробування.

Найвагоміший підсумок тижня покаже зважування. Вперше за всю історію проекту на ваги стане тренер! Та чому результати учасників змусять хвилюватися навіть найсильнішу людину планети?

Яка команда стане переможцем, а яка підведе свого наставника за крок до перемоги? Хто стане лідером першого зважування сезону? Дивіться вже завтра о 20:00 на СТБ.

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