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Телеканал СТБ / Модні зачіски й укладки на довге волосся: вибір зірок СТБ у 2018 році

Модні зачіски й укладки на довге волосся: вибір зірок СТБ у 2018 році

Телеканал СТБ

Довге волосся ніколи не вийде з моди. Воно робить будь-яку дівчину жіночною і витонченою. Але щоб виглядати на всі 100%, мало просто відростити волосся, за ним потрібен ще й постійний догляд. Не менш важливо і підібрати для себе ідеальну укладку. Найтрендовіші зачіски та укладки на довге волосся на прикладах зірок СТБ у нашому матеріалі!

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Каскад

Володарки довгого волосся знають, що під його вагою часто втрачається об’єм. А постійні начісування можуть швидко травмувати волосся. Тому ідеальний варіант — зробити зачіску каскад. Вона додасть волоссю необхідний об’єм, а вашому образу — романтики. Також в 2018 році модно злегка підкручувати пасма.

Стрижці каскад надає перевагу Олена Мельник — візажист і експерт «Все буде добре».

«У мене досить тонке волосся, тому стрижки з рівним зрізом мені не підходять. Саме каскад візуально робить зачіску більш об’ємною», — ділиться Олена. — «Якщо ви хочете, щоб волосся здавалося густішим і пишнішим, я також рекомендую наносити на коріння сухий шампунь».

Локони, що опускаються на плечі каскадом, — вибір Даші Трегубової, акторки і ведучої «Цієї миті рік потому»

Довгий чубчик набік

На піку популярності в 2018-му довгий чубчик. Його найкраще зачісувати набік: це додасть вашому образу сексуальності та загадковості. Перевага такої укладки ще і в тому, що вона бездоганно коригує овал обличчя і здатна урізноманітнити будь-яку стрижку.

Незважаючи на те, що ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі полюбляє проділ посередині, зачіски з чубчиком, укладеним набік, їй неймовірно личать.

А ось Мирослава Ульяніна, під пильним керівництвом якої йтимуть до поставленої мети учасники проекту «Зважені та щасливі», досить часто з’являється з такою зачіскою.

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Подовжений боб

Уже багато років зачіска боб не виходить з моди. Залишиться вона в тренді й у 2018 році. Її перевага в тому, що волосся завжди виглядає об’ємно, така зачіска підкреслює погляд, а зробити її можна як на пряме, так і на кучеряве волосся. У 2018 сміливо робіть зачіску боб з прямим або асиметричним чубчиком на свій розсуд. Римма, учасниця «Холостяк»-8, яка запам’яталася глядачам не тільки вибуховим характером, а й тим, що покинула проект з поліцією, обирає подовжений боб.

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Також цієї весни нову стрижку спробувала суддя Нацвідбору на Євробачення-2018 Джамала.

Крім того, прихильницею подовженого бобу є переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів», відьма-відлюдниця Ольга Янковська

Коси, плетіння

Коса  це універсальна зачіска на довге волосся, яка ніколи не вийде з моди. Є безліч варіацій плетінь, і кожна дівчина може підібрати те, що їй до смаку. В 2018 році у моді як звичайні коси, так і бічні, різноманітні джгути і кошики.

Жіночний образ з косичками неодноразова приміряла суддя «Х-фактор» Настя Каменських.

Якщо на відпочинку і в повсякденному житті популярна виконавиця з’являлася з двома грайливими косичками, то для більш вечірнього образу Настя Каменських обрала високий тугий хвіст із косою.

Хустки

Однотонні, яскраві, з легких і цупких тканин — всі варіанти хусток і пов’язок на піку популярності в 2018 році. Такий варіант зачіски — прекрасний спосіб урізноманітнити свій образ. Крім того, зробити таку зачіску дуже легко і швидко.

Якщо вам хочеться додати до вбрання «перчинку», радимо зупинитися на короткій хустці-бандані, зав’язавши її кінці зверху, як це зробила Олена Мельник.

А завдяки об’ємнішій хустці Іванна, переможниця 8 сезону проекту «Холостяк», створила модну цього сезону зачіску в стилі бохо.

 

Ровний зріз

Актуальною зачіскою для прямого довгого волосся в 2018 році залишиться ідеально рівний зріз. Підкреслити геометрію найкраще рівним і чітким чубчиком без плавних переходів. Аби підстрижене рівно волосся виглядало ефектно, воно має бути густим і міцним, без посічених кінчиків. Гарний приклад — Юлія Бортник. Ведуча проектів «Давай поговоримо про секс» і «Ультиматум» часто з’являється в кадрі з розпущеним волоссям, демонструючи його красу і доглянутість.

 

Також зачіску з рівним зрізом може собі дозволити Віта Євтушина — ведуча «Вікна-Новини».

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