Довге волосся ніколи не вийде з моди. Воно робить будь-яку дівчину жіночною і витонченою. Але щоб виглядати на всі 100%, мало просто відростити волосся, за ним потрібен ще й постійний догляд. Не менш важливо і підібрати для себе ідеальну укладку. Найтрендовіші зачіски та укладки на довге волосся на прикладах зірок СТБ — у нашому матеріалі!

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Каскад

Володарки довгого волосся знають, що під його вагою часто втрачається об’єм. А постійні начісування можуть швидко травмувати волосся. Тому ідеальний варіант — зробити зачіску каскад. Вона додасть волоссю необхідний об’єм, а вашому образу — романтики. Також в 2018 році модно злегка підкручувати пасма.

Стрижці каскад надає перевагу Олена Мельник — візажист і експерт «Все буде добре».

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 25 Июл 2018 в 8:32 PDT

«У мене досить тонке волосся, тому стрижки з рівним зрізом мені не підходять. Саме каскад візуально робить зачіску більш об’ємною», — ділиться Олена. — «Якщо ви хочете, щоб волосся здавалося густішим і пишнішим, я також рекомендую наносити на коріння сухий шампунь».

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 23 Июл 2018 в 10:09 PDT

Локони, що опускаються на плечі каскадом, — вибір Даші Трегубової, акторки і ведучої «Цієї миті рік потому».

Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 20 Июн 2018 в 1:44 PDT

Довгий чубчик набік

На піку популярності в 2018-му довгий чубчик. Його найкраще зачісувати набік: це додасть вашому образу сексуальності та загадковості. Перевага такої укладки ще і в тому, що вона бездоганно коригує овал обличчя і здатна урізноманітнити будь-яку стрижку.

Незважаючи на те, що ведуча «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі полюбляє проділ посередині, зачіски з чубчиком, укладеним набік, їй неймовірно личать.

Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) 22 Июл 2018 в 11:12 PDT

А ось Мирослава Ульяніна, під пильним керівництвом якої йтимуть до поставленої мети учасники проекту «Зважені та щасливі», досить часто з’являється з такою зачіскою.

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 13 Июл 2018 в 1:55 PDT

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 4 Июл 2018 в 7:11 PDT

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Подовжений боб

Уже багато років зачіска боб не виходить з моди. Залишиться вона в тренді й у 2018 році. Її перевага в тому, що волосся завжди виглядає об’ємно, така зачіска підкреслює погляд, а зробити її можна як на пряме, так і на кучеряве волосся. У 2018 сміливо робіть зачіску боб з прямим або асиметричним чубчиком на свій розсуд. Римма, учасниця «Холостяк»-8, яка запам’яталася глядачам не тільки вибуховим характером, а й тим, що покинула проект з поліцією, обирає подовжений боб.

Публикация от (@star.ri) 10 Мар 2018 в 6:52 PST

Також цієї весни нову стрижку спробувала суддя Нацвідбору на Євробачення-2018 Джамала.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2018 в 7:32 PDT

Крім того, прихильницею подовженого бобу є переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів», відьма-відлюдниця Ольга Янковська.

Публикация от Ольга Янковская ♚ (@yankovskaya__olga) 27 Июл 2018 в 11:42 PDT

Коси, плетіння

Коса це універсальна зачіска на довге волосся, яка ніколи не вийде з моди. Є безліч варіацій плетінь, і кожна дівчина може підібрати те, що їй до смаку. В 2018 році у моді як звичайні коси, так і бічні, різноманітні джгути і кошики.

Жіночний образ з косичками неодноразова приміряла суддя «Х-фактор» Настя Каменських.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Авг 2018 в 3:05 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 30 Апр 2018 в 5:52 PDT

Якщо на відпочинку і в повсякденному житті популярна виконавиця з’являлася з двома грайливими косичками, то для більш вечірнього образу Настя Каменських обрала високий тугий хвіст із косою.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 17 Апр 2018 в 2:04 PDT

Хустки

Однотонні, яскраві, з легких і цупких тканин — всі варіанти хусток і пов’язок на піку популярності в 2018 році. Такий варіант зачіски — прекрасний спосіб урізноманітнити свій образ. Крім того, зробити таку зачіску дуже легко і швидко.

Якщо вам хочеться додати до вбрання «перчинку», радимо зупинитися на короткій хустці-бандані, зав’язавши її кінці зверху, як це зробила Олена Мельник.

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 20 Фев 2018 в 7:56 PST

А завдяки об’ємнішій хустці Іванна, переможниця 8 сезону проекту «Холостяк», створила модну цього сезону зачіску в стилі бохо.

Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 12 Май 2018 в 10:53 PDT

Ровний зріз

Актуальною зачіскою для прямого довгого волосся в 2018 році залишиться ідеально рівний зріз. Підкреслити геометрію найкраще рівним і чітким чубчиком без плавних переходів. Аби підстрижене рівно волосся виглядало ефектно, воно має бути густим і міцним, без посічених кінчиків. Гарний приклад — Юлія Бортник. Ведуча проектів «Давай поговоримо про секс» і «Ультиматум» часто з’являється в кадрі з розпущеним волоссям, демонструючи його красу і доглянутість.

Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 14 Май 2018 в 12:18 PDT

Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 1 Апр 2018 в 11:30 PDT

Також зачіску з рівним зрізом може собі дозволити Віта Євтушина — ведуча «Вікна-Новини».

Публикация от Віта Євтушина (@vita_evtushyna) 12 Июн 2018 в 9:14 PDT

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