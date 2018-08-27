Обговорюйте улюблений проект онлайн у Facebook

Тепер кожен підписник Телеканалу СТБ у Facebook зможе коментувати улюблені проекти, поки ті транслюються на телебаченні. Що для цього потрібно і які передачі будуть доступні для обговорення – дізнайтеся в матеріалі.

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Ми вирішили, що хочемо дивитися улюблені шоу разом із вами та обговорювати їх онлайн. Тобто поки на ваших телеекранах транслюється проект, в нашій групі у Facebook ви зможете писати свої коментарі та враження, обговорюючи події з іншими глядачами.

Все в режимі реального часу. Ми створюємо пост – ви коментуєте чи підключаєтеся до обговорення інших. Висловлювати можна все! Тому кожного прем’єрного дня, коли на телеекранах виходитимуть «МастерШеф» 8 сезон, «Зважені та щасливі» 8 сезон та «Х-фактор» 9 сезон, ми публікуватимемо найцікавіші моменти ефіру, під якими ви зможете висловити свою думку.

Нагадаємо, що «МастерШеф» 8 сезон стартує 28 серпня о 20:00, «Зважені та щасливі» 8 сезон починається 30 серпня о 20:00, а «Х-фактор» 9 сезон порадує вас 1 вересня о 19.00.

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