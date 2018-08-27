Команда Костянтина Томільченка знову підкорила суддів America’s Got Talent

Команда відомого режисера-постановника і хореографа проектів телеканалу СТБ знову вийшла на сцену популярного американського талант-шоу і вдруге підкорила суддів. Одним з учасників, творців номера і його головним героєм знову став Костянтин Томільченко. Чим українець дивував американське журі цього разу — дивіться у відео.

Цього разу, вже у чвертьфіналі America`s Got Talent, українська команда представила номер Mystery Hotel, постановка якого вийшла в ефір телеканалу NBC 21 серпня.

За сюжетом головний герой, якого знову зіграв Костянтин Томільченко, ховаючись від зливи, потрапляє до загадкового готелю. Там його зустрічає дивний консьєрж, і… відпочинок мандрівника перетворюється на справжні пригоди!

Виступ українців настільки сподобався глядачам і деяким суддям, що вони аплодували стоячи! Дивіться відео:



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