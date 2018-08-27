Богдан Ступка — знаменитий український актор театру і кіно — сьогодні мав би святкувати 77-й день народження. Це чоловік, який володів даром перевтілення, а щирість зробила його одним із найулюбленіших акторів публіки. У пам’ять про легендарного артиста редакція СТБ пропонує згадати найкращі роки його життя.

Майбутній метр мистецтва народився 27 серпня 1941 року в селі Куликів Львівської області. Його батько працював артистом хору Львівського національного академічного театру опери та балету ім. І. Франка (тепер – ім. Соломії Крушельницької), мати була домогосподаркою.

Після війни сім’я Ступки переїхала до Львова, де малий Богдан закінчив школу і планував вступити до Національного університету «Львівська політехніка» на хімічний факультет, але доля розпорядилась інакше. Богдан Ступка спробував себе в різних амплуа, до того як став актором. Хлопець працював фотографом, куратором джазового колективу «Медікус» і навіть слюсарем у майстерні.

1961 року Богдан закінчив із відзнакою драматичну студію при Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької, де акторської майстерності навчався у Бориса Тягна, учня легендарного драматурга Леся Курбаса. Богдан Ступка присвятив цьому театру 17 років свого життя, після чого переїхав до Києва і почав працювати у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка. Паралельно з роботою актор вміло поєднував навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультеті театрознавства.

Дебютом у кіно Богдана Ступки стала роль у фільмі «Мир хатам — війна палацам» (1970), наступну доленосну роль актор зіграв у фільмі «Білий птах із чорною ознакою». Богдан Сильвестрович завжди викладався на повну в театрі та кіно, і вже 1980 року Ступка отримав звання Народного артиста України, Державну премію СРСР та інші престижні нагороди.

За свою кар’єру він виконав понад 100 ролей у кінематографі та близько 50 — у театрі. Найкраще Богдану Ступці вдавалося перевтілюватися в історичних постатей — гетьмана Мазепу, Брюховецького та навіть Чингісхана. Грандіозний міжнародний успіх прийшов до знаменитого актора, коли він зіграв Богдана Хмельницького у польській історичній драмі «Вогнем і мечем» (1999).

Починаючи з 2000 року в кар’єрі Богдана Ступки починається новий етап. Головна роль у фільмі «Свої» (2004) принесла акторові номінацію на приз Європейської кіноакадемії. Наступного року Богдан Ступка отримав нагороду «Ніка» міжнародного кінофестивалю в Москві за роль у картині «Водій для Віри» (2004). Крім того, драматург став лауреатом престижної російської премії «Тріумф», також отримав нагороду III Римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль в українсько-польському фільмі «Серце на долоні».

Тарас Бульба — одна з найвизначніших ролей у житті актора, яка принесла Богданові Ступці диплом «За головну чоловічу роль» на XVIII Міжнародному кінофорумі «Золотий вітязь», приз «За найкращу чоловічу роль» на VII Міжнародному фестивалі військового кіно ім. Ю. М. Озерова, також премією «Золотий орел» у категорії «За найкращу чоловічу роль».

Протягом 1999—2001 років Богдан Ступка займав пост Міністра культури і мистецтв України, проте державна служба тривала недовго, і актор знову повернувся у велике кіно.

З 2001 року і до кінця свого життя Богдан Ступка був художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. Головною виставою театру була «Тев’є-Тевель», у якій понад 20 років Ступка грав головну роль. Після смерті актора театр вшанував пам’ять видатного метра, взагалі знявши виставу з репертуару.

Коханням усього життя була єдина жінка — Лариса Корнієнко, відома балерина. Сімейне життя з дружиною тривало понад 45 років, закохана пара породила династію українських акторів — сина Остапа й онука Дмитра Ступку.

Життя Богдана Ступки обірвалось на 71-му році у столичній клініці «Феофанія», де він помер 2012 року від серцевого нападу. Видатний українець народився в один день зі своєю матір’ю і мріяв померти разом із нею в один день, але не дожив всього добу.

Сьогодні країна вшановує пам’ять видатного актора. На честь Богдана Ступки перейменовано вулиці у різних містах України, введено в обіг поштову марку Укрпошти та навіть названо астероїд 269252 Богданступка.

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