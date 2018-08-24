День Незалежності 2018 в Україні святкується, як завжди, 24 серпня. Співак і композитор Дмитро Шуров порадив нам, які фільми подивитися в День Незалежності. Суддя «Х-фактор»-2018 є справжнім патріотом своєї країни і до такого важливого свята рекомендує подивитися саме тематичні кінострічки. Список фільмів до Дня Незалежності знайдете в нашому матеріалі.
24 серпня Україна відсвяткує свій 27-й день народження. Аби з головою зануритися в атмосферу свята, варто подивитися тематичні кінострічки. Так, за словами судді «Х-фактора»-9 Дмитра Шурова, цього дня потрібно дивитися фільми, які змушують нас думати і критично мислити:
«Я б порадив подивитися ті фільми, які вмикають критичність розуму моїх співвітчизників, особливо перед майбутніми виборами. В основному фільми з мого списку – політичні та соціальні сатири різного ступеня жорсткості. Адже цього дня хочеться думати не про минуле, а про майбутнє країни, яке будувати нам із вами».
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Ось ці кінострічки:
- «Хвіст виляє собакою»
- «Картковий будинок»
- «Батьківщина» (Homeland)
- «Герой мого часу»
- «Так, пане міністре»
- «Великий диктатор»
- «Ідеократія»
Приємного перегляду!