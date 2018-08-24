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Телеканал СТБ / Які фільми подивитися в День Незалежності 2018, радить Дмитро Шуров

Які фільми подивитися в День Незалежності 2018, радить Дмитро Шуров

Телеканал СТБ

День Незалежності 2018 в Україні святкується, як завжди, 24 серпня. Співак і композитор Дмитро Шуров порадив нам, які фільми подивитися в День Незалежності. Суддя «Х-фактор»-2018 є справжнім патріотом своєї країни і до такого важливого свята рекомендує подивитися саме тематичні кінострічки. Список фільмів до Дня Незалежності знайдете в нашому матеріалі.

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24 серпня Україна відсвяткує свій 27-й день народження. Аби з головою зануритися в атмосферу свята, варто подивитися тематичні кінострічки. Так, за словами судді «Х-фактора»-9 Дмитра Шурова, цього дня потрібно дивитися фільми, які змушують нас думати і критично мислити:

«Я б порадив подивитися ті фільми, які вмикають критичність розуму моїх співвітчизників, особливо перед майбутніми виборами. В основному фільми з мого списку – політичні та соціальні сатири різного ступеня жорсткості. Адже цього дня хочеться думати не про минуле, а про майбутнє країни, яке будувати нам із вами».

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Ось ці кінострічки:

  • «Хвіст виляє собакою»
  • «Картковий будинок»
  • «Батьківщина» (Homeland)
  • «Герой мого часу»
  • «Так, пане міністре»
  • «Великий диктатор»
  • «Ідеократія»

Приємного перегляду!

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