День Незалежності 2018 в Україні святкується, як завжди, 24 серпня. Співак і композитор Дмитро Шуров порадив нам, які фільми подивитися в День Незалежності. Суддя «Х-фактор»-2018 є справжнім патріотом своєї країни і до такого важливого свята рекомендує подивитися саме тематичні кінострічки. Список фільмів до Дня Незалежності знайдете в нашому матеріалі.

24 серпня Україна відсвяткує свій 27-й день народження. Аби з головою зануритися в атмосферу свята, варто подивитися тематичні кінострічки. Так, за словами судді «Х-фактора»-9 Дмитра Шурова, цього дня потрібно дивитися фільми, які змушують нас думати і критично мислити:

«Я б порадив подивитися ті фільми, які вмикають критичність розуму моїх співвітчизників, особливо перед майбутніми виборами. В основному фільми з мого списку – політичні та соціальні сатири різного ступеня жорсткості. Адже цього дня хочеться думати не про минуле, а про майбутнє країни, яке будувати нам із вами».

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Ось ці кінострічки:

«Хвіст виляє собакою»

«Картковий будинок»

«Батьківщина» (Homeland)

«Герой мого часу»

«Так, пане міністре»

«Великий диктатор»

«Ідеократія»

Приємного перегляду!

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