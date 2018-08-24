До Дня Незалежності рекомендуємо подивитися фільм телеканалу СТБ про видатного борця за українську державність. Це документальна стрічка про героя Євромайдану Віктора Чміленка.

Спочатку команда спецпроекту до Дня Незалежності планувала вибрати не просто загиблих героїв, а людей, які свідомо пішли на найбільшу жертву. Як це зробив, наприклад, герой Небесної сотні Віктор Чміленко.

«Віктор Чміленко встиг винести з Інститутської, де йшов розстріл, трьох людей і під час порятунку четвертої людини був убитий пострілом снайпера. Цей момент став для нас вирішальним – він пожертвував собою, рятуючи інших людей. Нам було важливо розповісти його історію», – коментує вибір героя керівник проекту Тала Пристаєцька.

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«Я господар на своїй землі, я – влада в моїй країні. Тому що я частина українського народу, тому що тут полягли в землю мої діди», – говорив за життя фермер і цивільний активіст Віктор Чміленко.

У фільмі «День Незалежності. Віктор Чміленко», крім його історії, також будуть показані портрети ще двох бійців. Як би страшно це не звучало, вони познайомилися на могилі Віктора, а один з чоловіків – це людина, яку Віктор намагався врятувати на Інститутській, але не встиг…

Ви побачите інтерв’ю з рідними героїв України, а також місця трагічних подій. Це буде не стільки історична ілюстрація, яка описувала подвиги людей, скільки правдива оповідь про реальних людей та їхні світлі мрії.

Фільм «День Незалежності. Віктор Чміленко »дивіться на сайті СТБ.

Video: «День Незалежності. Віктор Чміленко»: фільм СТБ до Дня Незалежності України Фільм телеканалу СТБ про Віктора Чміленка обов'язково варто подивитися в День Незалежності України 2018.

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