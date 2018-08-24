До Дня Незалежності Телеканал СТБ пропонує до перегляду фільм про українців, які боролися за свободу своєї країни. Одна з короткометражних картин — «День незалежності. Василь Стус » — розповість історію відомого поета і дисидента.

Через свої переконання в необхідності збереження і розвитку української культури Василь Стус піддавався репресіям з боку радянської влади, його поезія була під забороною, а сам він був засуджений і загинув в ув’язненні. Головну роль у фільмі зіграв український і кримськотатарський актор Ахтем Сеітаблаєв. А в ролі співробітника КДБ, який його допитує, представлений Народний артист України Станіслав Боклан. Режисером фільму став Антон Щербаков. Сценарій написали Сергій Стеценко та Тетяна Висоцька.

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«Станіслав і Ахтем — актори, яких ми навіть не кастингували. Сценаристи відразу визначили, що бачать Станіслава Боклана в ролі головного КГБешника. І я була абсолютно згодна з ними, адже ця людина — надзвичайно талановитий актор, тому у нас ми потрапили у ціль. А на роль головного героя нам хотілося типажних збігів, оскільки Василь Семенович дуже відома особа. Ми хвилювалися тільки за їх зайнятість, адже це два надзвичайно затребуваних актора. Але все склалося чудово», — поділилася враженнями керівник проекту Тала Пристаєцька.

«Мені було страшно братися за цю роль. Сподіваюся, мій Стус вийде справжнім», — розповідає Ахтем Сеітаблаєв. Заради ролі Василя Стуса акторові довелося навіть поголити голову.

У фільмі представлені деякі події з життя Василя Семеновича. Например, акція во время прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» 1 965 року в кінотеатрі Україна, на Якій БУВ присутній и Стус, коли глядачів у залі закликали піднятіся в знак протестів проти арештів українських інтелектуалів.

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«У фільмі знявся і Левко Лук’яненко, який був очевидцем тих подій. Він був ув’язнений в тій же колонії, що і Василь Стус. Вони спілкувалися, були друзями. Для Левка це особиста історія. Він має пряме відношення до Акту проголошення незалежності України. Багато що з того, що він розповів сценаристам, увійшло до фільму. Левко Лук’яненко виявився ноткою історичної достовірності», — ділиться враженнями Тала Пристаєцька.

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