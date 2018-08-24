У День Незалежності України рекомендуємо переглянути документальний фільм телеканалу СТБ про вбитого в полоні донецького «кіборга» Ігоря Брановицького.

Ігор Брановицький – кіборг, який тримався в донецькому аеропорту до самого кінця. Коли він потрапив в полон, у нього була можливість піти, але він залишився, щоб підтримати тяжко пораненого друга. В останню ніч друг помер. Що стосується долі самого Ігоря, то його, як і інших поранених, катували і били з метою дізнатися, хто працював кулеметником, оскільки саме через кулеметний вогонь ворожа сторона зазнала величезних втрат. Щоб припинити побиття, Ігор сказав, що він був тим самим кулеметником. Саме це і стало його вироком – його дуже сильно побили, а потім застрелили.

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«Редактор і сценарист телеканалу СТБ Жанна Довгич свого часу займалася спробами врятувати Ігоря з полону, а потім – пошуками його тіла. І товариші по службі Ігоря, і мама були прихильними до нас і нашого фільму, оскільки розуміли, що все робиться не заради комерційних цілей. Адже ми хочемо розповісти про людей, їхні мрії і погляди на життя. Наше завдання не описати подвиги, це не суха історична ілюстрація», – розповідає подробиці керівник спецпроекту Тала Пристаєцька (Онищук).

Фільм про «кіборга» Ігоря Брановицького, а також фільм про героя Небесної сотні Віктора Чмиленка та ще три художні фільми (про студента-героя бою під Крутами, про українську сім’ю під час Другої світової війни та про дисидента Василя Стуса) ви зможете подивитися на сайті СТБ.

Video: «День Незалежності. Ігор Брановицький»: фільм, який варто подивитися в День Незалежності України 2018 Фільм телеканалу СТБ про «кіборга» Ігоря Брановицького обов'язково варто подивитися в День Незалежності України 2018.

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