25 серпня відбудеться третій благодійний фестиваль для всієї родини «Charity Weekend. Здоровий день», заснований Машею Єфросініною спільно з фондом «Твоя опора».

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Як завжди, всі кошти, виручені за вхідні квитки та від продажів у «Зірковій лавці», будуть передані на благодійність, а саме у фонд «Твоя опора», який купить для ІПАГу інноваційний рентген-апарат вартістю близько 4 мільйонів гривень. З ним тисячам новонароджених зможуть швидше та якісніше поставити діагноз. Цей апарат – шанс врятувати маленькі життя. Без вашої підтримки нам не впоратися.

Зірковому складу учасників цього року хочеться приділити особливу увагу.

В рамках «Charity Weekend. Здоровий день» ви не тільки проведете час із користю в компанії свого кумира, а й розділите з ним спільну справу – надасте безмежну допомогу дітям, які її вкрай потребують.

За тренування в день заходу відповідають Маша Єфросініна, Аніта Луценко, Маша Тимошенко і Валентина Хамайко. Танцювальний майстер-клас, надихаючий спортивний етюд, тренування від блогера або йога для вагітних – не пропустіть можливість проявити себе в зірковій компанії зразкових спортсменок.

За смачне та корисне меню цього року відповідатимуть не лише найкращі ресторани міста й постійні учасники фестивалю «Уличная еда». Сюрпризом стане сам процес купівлі, оскільки в рамках «Зіркової лавки» вас пригощатимуть Лера Бородіна й Андрій Шабанов, Маша Єфросініна, Слава Соломка, Джамала, Соня Плакидюк і Річард Горн, Сергій Нікітюк, Аня Жижа, Олена-Христина Лебідь, Аріна Любітелева і Елла Кандиба, Надія Матвєєва, Костянтин Войтенко та Олена Алимова, Таня Терехова, Михайло Присяжнюк і Катерина Кістень, Наталя Гаріпова і Григорій Решетник! Тож не дуже наїдайтеся зранку.

За «заспівати і, звичайно, потанцювати» беруть на себе відповідальність NK | Настя Каменських, яка з нами уже третій «Charity Weekend», TAYANNA, Michelle Andrade і MONATIK! Так-так, складно уявити, що концерти всіх вищезгаданих виконавців пройдуть в один день і на одному майданчику, але на цьому сюрпризи від «Charity Weekend. Здоровий день» навіть не думають закінчуватися.

– Не сумнівайтеся! Буде дуже багато цікавого і корисного цього дня, – обіцяє Настя Каменських. – А я для вас виконаю мої нові пісні, в тому числі найсвіжіший хіт #LOMALA.

Дитячій зоні на заході буде відведена особлива почесна роль, оскільки «Charity Weekend. Здоровий день» – це свято, яке насамперед присвячується молодим парам, котрі прагнуть створити здорову й міцну сім’ю. Рекомендуємо приходити до початку заходу – 12:00. Активностей буде дуже багато, а обійти захочеться всі.

Наймогутнішою частиною заходу стане медична зона, яка існує з самого початку «Здорового дня» і є ключовим фактором, що відрізняє «Charity Weekend» від інших сімейних фестивалів. Гості зможуть обстежити дітей і отримати консультацію 8 лікарів: педіатр, гастроентеролог, імунолог, ортопед, офтальмолог та інші лікарі, у яких в обов’язковому порядку необхідно продіагностувати дитину.

Місцем збору гостей стане вся територія улюбленого багатьма місця для літнього відпочинку «Арт-завод Платформа».

– Ми віримо, що майбутнє за sharing economy, коли ті, у кого є певний ресурс, можуть об’єднуватися і ділитися благами з іншими. У своїй діяльності ми завжди намагаємося бути соціально корисними, нести практичну допомогу для тих, хто її потребує. Прекрасно, коли є можливість робити це спільно з такими світлими та знаковими особистостями для нашої країни, як Маша Єфросініна. Ми раді, що наші цінності поділяє і команда фонду «Твоя опора», з якими ми вже другий рік спільно реалізуємо фестиваль «Charity Weekend. Здоровий день» в статусі не просто локації проведення, а друга і партнера», – прокоментував Сергій Соколов, Marketing & PR Director «Арт-завод Платформа».

– Для мене «Charity Weekend. Здоровий день» набуває національних масштабів. Вся виконана колосальна організаційна робота, безсумнівно, варта всіх витрачених зусиль, оскільки нам вже пишуть українські компанії, які почали проводити невеликі подібні заходи у своїх містах. Можливо, в найближчому майбутньому «Charity Weekend» вийде за межі Києва, і це стане неймовірним щастям для кожного з нас», – каже Маша Єфросініна.

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– Я завжди був твердо переконаний, що добрі справи робляться тихо… до моменту, поки не зустрів неймовірну Машу Єфросініну. Разом ми можемо допомогти, ми можемо бути корисними і врятувати не одне життя. Ми – це кожен із нас! Я запрошую всіх і особисто кожного 25 серпня на «Charity Weekend. Здоровий день» прекрасно провести час, отримати Vitamin D, а головне – стати частиною великої доброї справи і допомогти дітям! Цей світ починається з кожного із нас! Купуючи квиток на «Charity Weekend», ти допомагаєш дитині вижити. Приходьте на концерт і нехай Життя співає!» – так звучить коментар-запрошення від MONANIK.

І дійсно, «Charity Weekend. Здоровий день» – це «свято підтримки», яке об’єднує небайдужих людей, що дає можливість допомагати і продемонструвати всім, що це дуже легко!

Щоб стати частиною «Charity Weekend. Здоровий день» і доторкнутися до життя людини, вам варто всього лише придбати квиток, вартість якого варіюється від 70 до 250 гривень.

Приходьте, відчуйте, допоможіть і проведіть час із користю!

Підсумки вашої підтримки на минулих «Charity weekend. Здоровий день»:

2016 рік – 1 млн гривень

2017 рік – 1 млн 37 тис. 422 гривні

2018 рік – coming soon

25 серпня з 12:00, «Арт-завод Платформа»