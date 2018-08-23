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Телеканал СТБ / «День Незалежності. Василь Стус» — фільм, рекомендований для перегляду до Дня Незалежності

«День Незалежності. Василь Стус» — фільм, рекомендований для перегляду до Дня Незалежності

Телеканал СТБ

До Дня Незалежності Телеканал СТБ пропонує до перегляду фільм про українців, які боролися за свободу своєї країни. Одна з короткометражних картин «День незалежності. Василь Стус » — розповість історію відомого поета і дисидента.

Через свої переконання в необхідності збереження і розвитку української культури Василь Стус піддавався репресіям з боку радянської влади, його поезія була під забороною, а сам він був засуджений і загинув в ув’язненні. Головну роль у фільмі зіграв український і кримськотатарський актор Ахтем Сеітаблаєв. А в ролі співробітника КДБ, який його допитує, представлений Народний артист України Станіслав Боклан. Режисером фільму став Антон Щербаков. Сценарій написали Сергій Стеценко та Тетяна Висоцька.

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«Станіслав і Ахтем актори, яких ми навіть не кастингували. Сценаристи відразу визначили, що бачать Станіслава Боклана в ролі головного КГБешника. І я була абсолютно згодна з ними, адже ця людинанадзвичайно талановитий актор, тому у нас ми потрапили у ціль. А на роль головного героя нам хотілося типажних збігів, оскільки Василь Семенович дуже відома особа. Ми хвилювалися тільки за їх зайнятість, адже це два надзвичайно затребуваних актора. Але все склалося чудово», поділилася враженнями керівник проекту Тала Пристаєцька.

«Мені було страшно братися за цю роль. Сподіваюся, мій Стус вийде справжнім», розповідає Ахтем Сеітаблаєв. Заради ролі Василя Стуса акторові довелося навіть поголити голову.

У фільмі представлені деякі події з життя Василя Семеновича. Например, акція во время прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» 1 965 року в кінотеатрі Україна, на Якій БУВ присутній и Стус, коли глядачів у залі закликали піднятіся в знак протестів проти арештів українських інтелектуалів.

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«У фільмі знявся і Левко Лук’яненко, який був очевидцем тих подій. Він був ув’язнений в тій же колонії, що і Василь Стус. Вони спілкувалися, були друзями. Для Левка це особиста історія. Він має пряме відношення до Акту проголошення незалежності України. Багато що з того, що він розповів сценаристам, увійшло до фільму. Левко Лук’яненко виявився ноткою історичної достовірності», ділиться враженнями Тала Пристаєцька.

Фільм «День незалежності. Василь Стус »дивіться онлайн на сайті СТБ.

Video: «День Незалежності. Василь Стус» — фільм, рекомендований для перегляду до Дня Незалежності

фільм телеканалу СТБ «День незалежності. Василь Стус» обов'язково варто подивитися в День незалежності України 2018

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