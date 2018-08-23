У День Незалежності рекомендуємо подивитися фільм «День Незалежності. Сім’я Бунь», присвячений українській родині Бунь, яка боролася за свободу України під час другої світової війни.

Батько, мати і син під час Другої світової війни боролися за свободу України кожен по-своєму. Батько воював і загинув у рядах Червоної армії, мати працювала секретарем «Союзу українок» (найбільшої жіночої організації Галичини), а 16-річний Михайло був затятим прихильником антирадянської пропаганди, за що його засудили до довічного ув’язнення.

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Справжній 83-річний Михайло Бунь живе у Києві. Він колишній депутат Броварської районної ради та почесний житель міста Бровари. Незважаючи на солідний вік, Михайло Федорович знявся в одному з епізодів фільму про життя в концтаборі. У ролі матері Софії виступила Заслужена артистка України Наталія Бузько. А молодого Михайла Буня – Олександр Рудинський. Режисер фільму стала Юлія Павлова, а сценарій написала Юлія Терещенко.

«Актор, який грає Михайла Буня, – Олександр Рудинський – дійсно дуже схожий на справжнього Михайла Федоровича. Звичайно, ми дали кастинг-відділу фотографію, але не шукали портретно ідентичну людину, вибирали за акторськими здібностям, а не за зовнішностю. Але коли Олександра вже затвердили, ми подивилися на двох і зрозуміли, що вони дуже схожі», – коментує керівник проекту Тала Пристаєцька (Онищук).

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У короткометражному фільмі «День Незалежності. Родина Бунь» буде показано життя Михайла Буня від моменту загибелі батька за два дні до перемоги, коли сім’ї приходить похоронка, до моменту його арешту. Хоч це і художній фільм, вся історія заснована на розповідях справжнього Михайла Федоровича, який в свої 83 роки після всіх тяжких життєвих випробувань залишається як і раніше людиною з палаючими очима.

Video: «День Незалежності. Сім’я Бунь»: фільм до Дня Незалежності України Фільм телеканалу СТБ про сім'ю Бунь обов'язково варто подивитися в День Незалежності України 2018.

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