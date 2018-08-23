Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, українці щороку відзначають День прапора України. Це свято присвячене одному з офіційних державних символів. Історію виникнення свята, а також про значення його кольорів читайте в нашому матеріалі.

Історія Дня Державного прапора України

Спочатку День Державного прапора святкували тільки в столиці. Кияни відзначали його 24 липня, адже саме цього дня 1990 року один із національних символів вперше піднявся над Київською міською адміністрацією. По всій Україні це свято почали відзначати тільки 2009 року, коли Віктор Ющенко вніс зміни, після яких було офіційно засновано церемонію підняття прапора у всій країні.

Незважаючи на те, що офіційна символіка в Україні з’явилася лише 1992 року, існує чимало легенд, пов’язаних з Державним прапором. Одна говорить, що синьо-жовтий прапор подарувала українцям Галичини австрійська імператриця. Згідно з іншою, нинішній варіант прапора неправильний, адже спочатку жовта смуга була зверху, а синя – знизу, що, на відміну від нинішнього варіанту, повністю відповідало законам геральдики. І таких легенд ще багато. Крім того, обидві основні версії часто є темою для суперечок. Є безліч різних підтверджень обох легенд, що не дає зрозуміти, котра з версій дійсно правдива.

Значення кольорів прапора України

Згідно з Конституцією, український прапор – це прямокутне полотно з двох горизонтальних смуг однакового розміру синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.

Є популярне тлумачення, відповідно до якого синій колір символізує ясне небо, а жовтий – стиглі пшеничні поля. Саме це пояснення сприяло популяризації прапора в Придніпров’ї на початку XX століття. Однак існують також інші трактування колірної гами Українського прапора.

Хтось каже, що національний прапор України – символ двох головних стихій: води і вогню. З більш релігійної точки зору синій колір – божа сила, а жовтий – це віра. Є ще й сакральна версія тлумачення колірної гами, відповідно до якої жовтий – це сонячне, вогненне і творчо-активне божественне начало, а синій – щось консервативне, пасивне, що вимагає активізації.

Однак найбільш поширеним є все ж перший варіант.

Як проведуть День Державного прапора зірки СТБ

Михайло Присяжнюк, ведучий проекту «Один за всіх»: «Передусім 23 серпня я обов’язково вивішу український прапор. А в День Незалежності ми плануємо з дітками погуляти містом, адже зазвичай нам це рідко вдається, або виїхати на природу».

Юлія Янчар, ведуча «Вікна-новини»: «У це свято обов’язково надіну вишиванку та вивішу жовто-блакитний прапор з вікна!».

Тетяна Литвинова, суддя проекту «МастерШеф»: «У мене вже років п’ять є традиція проводити цей день з улюбленими колегами на «МастерШеф». У нас зараз зйомки восьмого сезону в розпалі: учасники вже включилися, почали давати перші результати. І це так надихає!».

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