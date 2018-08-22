Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник порадував своїх шанувальників. Талановитий і харизматичний співак випускає свіжий хіт! Вже завтра, 23 серпня, фанати зможуть послухати нову пісню Олега Винника. Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про прийдешню прем’єру читайте в нашому матеріалі.
23 серпня в Олега Винника вийде трек під назвою «Вишиванка». За повідомленнями артиста в соцмережах зрозуміло, що пісня буде присвячена Дню Незалежності України. Саме тому, швидше за все, артист і призначив прем’єру на День прапора.
«Прем’єра нової композиції «Вишиванка» вже завтра! Чекаєте?» – написав Олег Винник.
Із нетерпінням чекаємо прем’єру пісні талановитого судді «Х-фактор»-9!
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Текст пісні:
До лиця вишиванка, тобі до лиця,
Та радієш, всміхаєшся без кінця!
Соковиті насичені кольори,
Як світанки яскраві вечори!
У орнаменти долі перетворись,
І на віки з узорами зростись,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Приспів:
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Ти і я!..
За столом вся родина, за столом
Скатертина обшита хрестиком!
Пахне святом і радістю коровай!
Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..
Кольори: білий, голубий,
Щоб життя заіскрилося, полюби,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Приспів
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