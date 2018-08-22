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Телеканал СТБ / Олег Винник розповів про прем’єру пісні

Олег Винник розповів про прем’єру пісні

Телеканал СТБ

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник порадував своїх шанувальників. Талановитий і харизматичний співак випускає свіжий хіт! Вже завтра, 23 серпня, фанати зможуть послухати нову пісню Олега Винника. Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про прийдешню прем’єру читайте в нашому матеріалі.

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23 серпня в Олега Винника вийде трек під назвою «Вишиванка». За повідомленнями артиста в соцмережах зрозуміло, що пісня буде присвячена Дню Незалежності України. Саме тому, швидше за все, артист і призначив прем’єру на День прапора.

«Прем’єра нової композиції «Вишиванка» вже завтра! Чекаєте?» – написав Олег Винник.

Із нетерпінням чекаємо прем’єру пісні талановитого судді «Х-фактор»-9!

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Текст пісні:

До лиця вишиванка, тобі до лиця,

Та радієш, всміхаєшся без кінця!

Соковиті насичені кольори,

Як світанки яскраві вечори!

У орнаменти долі перетворись,

І на віки з узорами зростись,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Приспів:

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Ти і я!..

За столом вся родина, за столом

Скатертина обшита хрестиком!

Пахне святом і радістю коровай!

Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..

Кольори: білий, голубий,

Щоб життя заіскрилося, полюби,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Приспів

Дивіться початок дев’ятого сезону «Х-фактор» 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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